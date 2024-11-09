ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (990-й день) | В результате атаки российских дронов в Одессе погибла женщина, ее муж и сын - в больнице

Российские войска ударили по Харькову, попав в одну из самых загруженных трасс на пересечении двух районов города, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, а также повреждены дорожные покрытия, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения. Кроме того, „незначительные повреждения“ получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет.

В течение ночи над Украиной были сбиты 32 ударных российских беспилотника из 51, заявили в Воздушных силах ВСУ. Эпицентром удара стала Одесская область. Также дроны были сбиты в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. Еще 18 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Над российскими регионами в ночь на 9 ноября были уничтожены 50 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. 28 дронов были сбиты над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской области, по два — над Смоленской и Тульской и по одному над Орловской и Тверской областями. О пострадавших в результате атак губернаторы регионов не сообщали.

В Одессе в результате атаки российских беспилотников повреждены несколько многоэтажных домов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В одном из загоревшихся после атаки частных домов пострадала целая семья — отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, а мать погибла. Всего в результате атаки пострадали13 человек, включая ребенка 2020 года рождения.

Белый дом стремится отправить Киеву военную технику на миллиарды долларов до ухода администрации Байдена, пишет The Wall Street Journal. В частности, Пентагон передает более 500 перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Ожидается, что они прибудут „в ближайшие недели“. При этом глава министерства обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу Владимира Зеленского отдать Украине приоритет перед другими покупателями ракетных систем ATACMS. Разрыв давних соглашений с другими клиентами был бы „большой проблемой“, сказал Остин.

В октябре украинские военные с помощью ударных дронов поразили и уничтожили 52 тысячи российских целей, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В их числе, по его словам, было 129 артиллерийских систем, 221 единица радиооборудования и живая сила.

Новая администрация Дональда Трампа планирует сосредоточиться на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы предоставить ей возможности вернуть оккупированные Россией территории, сказал „Би-би-си“ старший советник Трампа Брайан Ланза. По его словам, администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского представить его версию „реалистичного видения мира“. Если же тот скажет, что мир наступит только после возвращения Крыма, „у нас есть новости для президента Зеленского: Крым ушел“, — сказал Ланза.