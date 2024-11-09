Российские войска ударили по Харькову. Повреждены троллейбусная линия, АЗС и строительный гипермаркет

По его словам, удар был нанесен управляемой авиабомбой. В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, а также повреждены дорожные покрытия, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения, пишет „Медуза“. Информации о пострадавших не поступало, отметил Терехов.

Также разрушена неработающая автозаправочная станция и чуть повреждена другая, в местном отеле выбито несколько окон, уточнил Терехов. „Незначительные повреждения“ получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет, добавил он.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, удар по был нанесен ракетой „Гром-Э1“.

В течение ночи над Украиной были сбиты 32 российских беспилотника из 51, утверждают в Воздушных силах ВСУ. Эпицентром удара стала Одесская область, добавили в ВСУ. Также дроны были сбиты в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. Еще 18 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.

Глава областной военной администрации Одессы Олег Кипер о разрушениях и пострадавших в результате атаки не сообщал. Местные жители рассказали, что в районе часа ночи в одном из жилых комплексов Одессы возник пожар в результате атаки дронов, о его последствиях неизвестно.

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