Российские дроны атаковали Одессу. Один погибший, 13 раненных, в том числе двое детей

В поселке Авангард возле Одессы беспилотник упал на территории жилого комплекса, начался пожар. Пострадали пять человек, включая одного ребенка, сообщил Кипер.

Также был разрушен частный дом, в котором тоже начался пожар. Пострадавшие — отец и 16-летний сын, в больнице, мать погибла.

Из 13 пострадавших 8 человек были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте, отметил Кипер. В результате атаки повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и десятки частных автомобилей.

В ВСУ сообщили, что Одесса стала эпицентром ночной атаки дронами со стороны России. Всего в течение ночи над Украиной были сбиты 32 ударных российских беспилотника из 51.

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