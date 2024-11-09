Белый дом ускорил отправку военной помощи Украине после победы Трампа
Администрация президента США Джо Байдена ускорила отправку военной помощи Украине после победы Дональда Трампа на выборах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Представители администрации Байдена опасаются, что новая администрация сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам, и надеются укрепить позиции и обороноспособность Киева. По словам представителя Пентагона, до выборов администрация Байдена намеревалась доставить оставшуюся помощь к апрелю. Сейчас же стремятся направить как можно больше помощи до января, пишет „Медуза“.
В частности, Пентагон в ответ на усиление воздушных атак со стороны России передает Украине более 500 перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Ожидается, что они прибудут „в ближайшие недели“, сказал WSJ высокопоставленный представитель администрации Байдена. По словам еще одного источника, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне на оставшуюся часть года.
Также, как отмечает WSJ, администрация Байдена впервые с начала полномасштабной войнывить в Украину „небольшое число“ американских военных подрядчиков, который займутся ремонтом и обслуживанием F-16 и других вооружений, поставленных Пентагоном.
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