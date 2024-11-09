Белый дом ускорил отправку военной помощи Украине после победы Трампа

Представители администрации Байдена опасаются, что новая администрация сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам, и надеются укрепить позиции и обороноспособность Киева. По словам представителя Пентагона, до выборов администрация Байдена намеревалась доставить оставшуюся помощь к апрелю. Сейчас же стремятся направить как можно больше помощи до января, пишет „Медуза“.

В частности, Пентагон в ответ на усиление воздушных атак со стороны России передает Украине более 500 перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Ожидается, что они прибудут „в ближайшие недели“, сказал WSJ высокопоставленный представитель администрации Байдена. По словам еще одного источника, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне на оставшуюся часть года.

Также, как отмечает WSJ, администрация Байдена впервые с начала полномасштабной войнывить в Украину „небольшое число“ американских военных подрядчиков, который займутся ремонтом и обслуживанием F-16 и других вооружений, поставленных Пентагоном.

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