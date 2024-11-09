Советник Трампа: Крым потерян, Украине нужно сосредоточиться не на возвращении территорий, а на прекращении войны

Стратег Республиканской партии Брайан Ланза участвовал в избирательных кампаниях Дональда Трампа в 2016 и 2024 годах. Он рассказал, что приоритетом будет не возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией, а, как выразился Ланза, „мир и прекращение смертоубийства“. „И если президент [Владимир] Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир у нас возможен, только если у нас будет Крым, это нам покажет, что он не серьезен. — сказал Ланза. — Крым потерян“.

„Если ваш приоритет — это вернуть Крым, и чтобы американские солдаты воевали за возвращение Крыма, то это вы уже без нас“, — добавил Ланза.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. С 2022 года она захватила и другие украинские территории, которые она также объявила своими. Об этих территориях Ланза ничего не сказал.

Кремль в качестве предварительного условия для начала любых переговоров требует признать „сложившиеся территориальные реалии“, то есть признание аннексий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые он даже полностью не контролирует.

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