ПОДКАСТ | Как адвокаты защищают лидеров ОПГ и подозреваемых в госизмене? А педофилов?

„Это моя работа, мое призвание. И поэтому я должен это делать. Я не тешу свое самолюбие и не гордыня меня ведет. Нет, это моя профессия. Когда у учителя в классе 28 хороших учеников и 2 плохих, он не может их выгнать из класса только потому, что он хочет заниматься всегда с хорошими детьми“, – считает Садеков.

После начала войны в Украине вести дела, связанные с госизменой, стало сложнее, отмечает адвокат. „Увеличилась моральная и юридическая нагрузка. Это совсем непростые кейсы. Ситуация в обществе обострилась. И общество имеет определенную инертность, оно не успевает развернуться и осознать какие-то вещи, которые неприемлемы для государства. И, к сожалению, люди совершают ошибки, тогда приходится им объяснять, что делать можно, а чего делать нельзя“, – отмечает Садеков.

По словам адвоката, защита лидера преступной группировки значительно отличается от защиты обычного человека.

„Во-первых, отличается самой процедурой расследования: закрытостью, сложностью, – поясняет адвокат. – Подобные дела всегда связаны с очень высокой дисциплиной и внимательностью участников процесса. Любое слово, любая неосторожная фраза, в том числе по телефону, может быть использована во вред самому подзащитному, либо даже защитнику. Сложные составы преступления, большие тюремные сроки – они все связаны с повышенной долей внимания и с очень высокой ответственностью. Защитник не имеет права позволить себе расслабиться ни на минуту“.

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