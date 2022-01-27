Трагическое ДТП на Лаагна теэ: адвокат Халилова и прокурор намерены обжаловать решение суда

Садеков собирается обжаловать приговор, поскольку суд второй инстанции не изменил наказание его подзащитному Исе Халилову, которого ранее приговорили к 10 годам лишения свободы.

"За небольшими правовыми изменениями, которые отметил в своем решении окружной суд, наказание Халилову осталось прежним. Поэтому с нашей стороны безусловно будет подана кассация. Точка в этом деле еще не поставлена", — сказал Владимир Садеков в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

А вот окружной прокурор Диана Хелила осталась недовольна тем, что суд второй инстанции полностью оправдал второго фигуранта этого дела Вячеслава Калашникова.

"Сначала мы подробно ознакомимся с решением суда, но, скорее всего, мы его обжалуем. Прокуратура не согласна с тем, что вина в возникновении ДТП лежит исключительно на водителе, столкнувшемся с другими транспортными средствами. По нашей оценке, второй водитель также виноват, поскольку он сыграл значительную роль и способствовал возникновению ДТП с чрезвычайно серьезными последствиями, которое в конечном итоге унесло жизни трех человек", — сказала Хелила rus.err.ee.

Более подробно о вчерашнем решении суда читайте ЗДЕСЬ.

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