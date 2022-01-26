Трагическое ДТП на Лаагна теэ: окружной суд оправдал подельника Исы Халилова

Напомним, что Харьюский уездный суд приговорил одного из участников аварии Ису Халилова к 10 годам лишения свободы, второму участнику дела Вячеславу Калашникову назначили наказание в виде трех лет тюремного заключения.

Сегодня Таллиннский окружной суд своим решением оставил приговор 21-летнему Исе Халилову без изменения. Суд уточнил лишь правила дорожного движения, которые Халилов нарушил.

Что касается второго фигуранта дела — 30-летнего Вячеслава Калашникова, то окружной суд отменил приговор суда первой инстанции и оправдал подсудимого.

Суд счёл, что в действиях Калашникова отсутствует в той степени, которая предусмотрена законом, причинная связь со смертью пострадавших или причинением им тяжкого вреда здоровью. Калашников в ДТП не участвовал. ДТП вызвали действия непосредственно Халилова. Роль Калашникова состояла в том, что он своим примером побудил Халилова превысить разрешенную скорость почти в три раза.

В итоге суд нашел, что такое побуждение другого лица к совершению преступления может наказываться как преступление лишь при установленных в уголовном законодательстве условиях. Но последние не могут в данном случае рассматриваться, так как предполагают умысел, а преступление, которое вменяется Калашникову и Халилову, было совершено по неосторожности.

Согласно обвинительному заключению, во второй половине дня 20 июня 2020 года обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая достигла 190–200 километров в час.