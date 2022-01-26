Трагическое ДТП на Лаагна теэ: окружной суд оправдал подельника Исы Халилова(34)
Сегодня Таллиннский окружной суд принял решение по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный в мае 2020 года Исе Халилову и Вячеславу Калашникову, по вине которых 20 июня 2020 года на Лаагна теэ произошла авария, в результате которой погибли три человека.
Напомним, что Харьюский уездный суд приговорил одного из участников аварии Ису Халилова к 10 годам лишения свободы, второму участнику дела Вячеславу Калашникову назначили наказание в виде трех лет тюремного заключения.
Сегодня Таллиннский окружной суд своим решением оставил приговор 21-летнему Исе Халилову без изменения. Суд уточнил лишь правила дорожного движения, которые Халилов нарушил.
Что касается второго фигуранта дела — 30-летнего Вячеслава Калашникова, то окружной суд отменил приговор суда первой инстанции и оправдал подсудимого.
Суд счёл, что в действиях Калашникова отсутствует в той степени, которая предусмотрена законом, причинная связь со смертью пострадавших или причинением им тяжкого вреда здоровью. Калашников в ДТП не участвовал. ДТП вызвали действия непосредственно Халилова. Роль Калашникова состояла в том, что он своим примером побудил Халилова превысить разрешенную скорость почти в три раза.
В итоге суд нашел, что такое побуждение другого лица к совершению преступления может наказываться как преступление лишь при установленных в уголовном законодательстве условиях. Но последние не могут в данном случае рассматриваться, так как предполагают умысел, а преступление, которое вменяется Калашникову и Халилову, было совершено по неосторожности.
Согласно обвинительному заключению, во второй половине дня 20 июня 2020 года обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия.
Как утверждает прокуратура, на Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая достигла 190–200 километров в час.
Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в двигавшуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем.
Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины.
В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, четыре человека были госпитализированы. Одна из пострадавших (57-летняя женщина) скончалась в июне 2021 года.