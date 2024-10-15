Подкасты
15.10.2024, 18:05

ПОДКАСТ | Пять часов допроса без перерыва: законно ли это? RusDelfi запускает подкаст о судебной системе

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Слушайте подкаст RusDelfi про про суды, адвокатов и преступления. Мы обсудим, как вести себя на допросе, как выбрать адвоката и главные ошибки подозреваемых. Ведущие передачи Виталий Бесчастный и Артур Изумрудов. В студии присяжный адвокат Владимир Садеков.

Имя Владимира Садекова можно услышать часто. Как правило, он берется за самые неоднозначные дела. Убийство трансгендера в Старом городе, гонки и смертельная авария на Лаагна теэ, защита лидера ОПГ, стрельба на стройке, секс-игра с летальным исходом и многое другое. Присяжный адвокат Владимир Садеков за более чем 30 летнюю карьеру повидал многое, теперь он готов поделиться опытом. RusDelfi запускает подкаст „Адвокатские истории“, где мы погрузимся в жизнь эстонского адвоката, узнаем крайности профессии и обсудим прикладные вопросы, о которых полезно знать каждому.

Первый эпизод посвящен введению в профессию адвоката и правам подозреваемого. Многие надеются, что никогда не столкнутся с правоохранительными органами. Однако всем полезно иметь представление, как вести себя на допросе и что нужно делать во время задержания.

Таймкоды:

00:38 Что значит профессия „адвокат“?

2:42 Самое удачное дело Садекова

3:20 Деньги. Из чего складывается цена?

6:02 Когда адвокат отказывается от дела

8:43 Отношения с клиентом. Это важно?

12:17 „Люди врут постоянно“

14:27 Что делать, если вас задержали

16:55 Типичные ошибки подозреваемых

18:25 Мы имеем право хранить молчание?

20:17 Допрос. Как быть?

22:04 „Среди уголовников есть очень умные ребята“

25:19 Знание эстонского влияет на допрос?

27:29 Сколько может идти допрос

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