ПОДКАСТ | Пять часов допроса без перерыва: законно ли это? RusDelfi запускает подкаст о судебной системе(4)
Слушайте подкаст RusDelfi про про суды, адвокатов и преступления. Мы обсудим, как вести себя на допросе, как выбрать адвоката и главные ошибки подозреваемых. Ведущие передачи Виталий Бесчастный и Артур Изумрудов. В студии присяжный адвокат Владимир Садеков.
Имя Владимира Садекова можно услышать часто. Как правило, он берется за самые неоднозначные дела. Убийство трансгендера в Старом городе, гонки и смертельная авария на Лаагна теэ, защита лидера ОПГ, стрельба на стройке, секс-игра с летальным исходом и многое другое. Присяжный адвокат Владимир Садеков за более чем 30 летнюю карьеру повидал многое, теперь он готов поделиться опытом. RusDelfi запускает подкаст „Адвокатские истории“, где мы погрузимся в жизнь эстонского адвоката, узнаем крайности профессии и обсудим прикладные вопросы, о которых полезно знать каждому.
Первый эпизод посвящен введению в профессию адвоката и правам подозреваемого. Многие надеются, что никогда не столкнутся с правоохранительными органами. Однако всем полезно иметь представление, как вести себя на допросе и что нужно делать во время задержания.
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