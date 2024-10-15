ПОДКАСТ | Пять часов допроса без перерыва: законно ли это? RusDelfi запускает подкаст о судебной системе

Имя Владимира Садекова можно услышать часто. Как правило, он берется за самые неоднозначные дела. Убийство трансгендера в Старом городе, гонки и смертельная авария на Лаагна теэ, защита лидера ОПГ, стрельба на стройке, секс-игра с летальным исходом и многое другое. Присяжный адвокат Владимир Садеков за более чем 30 летнюю карьеру повидал многое, теперь он готов поделиться опытом. RusDelfi запускает подкаст „Адвокатские истории“, где мы погрузимся в жизнь эстонского адвоката, узнаем крайности профессии и обсудим прикладные вопросы, о которых полезно знать каждому.