Окружной суд вынес приговор по делу Сергея Середенко

22 сентября в Харьюском уездном суде Сергея Середенко признали виновным в антигосударственной деятельности. Он вместе со своим адвокатом Владимиром Садековым подал апелляцию, требуя либо оправдать Середенко, либо, в качестве альтернативы, вернуть уголовное дело в Харьюский уездный суд на новое рассмотрение.

Напомним, что по данным эстонских спецслужб, Сергей Середенко при содействии лиц, работающих на Российскую Федерацию и Администрацию президента России, передавал сведения Российской Федерации, а также принимал участие в мероприятиях, подготовленных пророссийскими организациями. Также он писал статьи по заказу, в которых рассказывал о якобы процветающей в Эстонии русофобии и массовой дискриминации русскоязычного населения.

На заседании в окружном суде Сергей Середенко и его адвокат подчеркивали, что инкриминируемые ему преступления противоречат Конституции, в частности, возможности распространять информацию и выражать свое мнение.

Сегодняшним решением Таллиннский окружной суд отклонил апелляционную жалобу: приговор остался без изменений.

В окружном суде отметили, что человек в демократической стране действительно имеет право выражать свои убеждения и идеи путем публикации статей, однако суд не согласился с защитником и считает, что сходство взглядов подсудимого, с нарративами Российской Федерации не случайно.

Также было установлено, что Сергей Середенко знал о том, что лица, с которыми он общался, имели отношение к правительственным органам Российской Федерации, в том числе органам безопасности, и действовали они в интересах и по требованию этих органов власти.

По мнению суда, Сергей Середенко сообщал этим лицам информацию, готовил и публиковал статьи в сотрудничестве с ними с целью расколоть общество Эстонской Республики, подорвать конституционный строй и территориальную целостность и безопасность Эстонской Республики.

В окружном суде установили, что приговор, вынесенный в уездном суде, полностью соответствует тяжести вины Середенко и оснований для его уменьшения нет.

Адвокат Владимир Садеков сообщил RusDelfi, что за обжалованием он намерен обращаться в Государственный суд.