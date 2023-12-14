Адвокат о депортации в Россию Гулевича: мой клиент знал условия досрочного освобождения

Все способы обжалования по делу Гулевича были исчерпаны, отметил адвокат. „Поэтому какое бы решение ни было принято, его нужно исполнять. Я приветствую условно-досрочное освобождение господина Гулевича, поскольку он изъявил желание освободиться и знал условия этого освобождения. И мне приятно, что нашел поддержку и в лице прокуратуры, и суд подтвердил то же самое. Я могу только приветствовать и считаю, что это правильное движение“.

На вопрос, доволен ли он итогом дела лично, адвокат ответил: „Главное, чтобы был доволен клиент, господин Гуревич. Я же выполняю свою работу, всегда действовал в рамках того договора, который между нами был заключен. Мы прошли все судебные инстанции, господин Гулевич отбывал наказание. Теперь его освободил суд, поэтому судебное решение необходимо уважать“.

Также, по словам Владимира Садекова, ведение дела Гулевича было крайне непростым. „Любое дело об организованных преступных группах — комплексно сложное, полностью насыщенно процессуальными аспектами и аспектами материального права. Каждое движение было чрезвычайной сложным, необходимо было проявлять и бдительность, и осторожность, и внимание, и аккуратность. И в это же время было необходимо действовать в какой-то мере смело, потому что ставки были очень высоки. К счастью, время прошло, и суд решил так, как решил — господин Гулевич освобождается“.

Адвокат отметил, что в его практике было достаточно много различных сложных дел.

„И я могу сказать, что именно это дело однозначно входит в первую пятерку“, — сказал Садеков.

На вопрос по поводу дальнейшего сотрудничества с Гулевичем Владимир Садеков отметил, что это возможно только в том случае, если тот обратится снова. „Потому то я оказываю адвокатскую помощь на территории Эстонии. На территории России я услуги не оказываю“.

Напомним, что Вируский уездный суд постановил досрочно освободить из тюрьмы лидера так называемой кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, приговоренного к 12 годам лишения свободы,