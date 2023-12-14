Новости Эстонии
14.12.2023, 07:39

Вячеслава Гулевича досрочно освобождают из тюрьмы и депортируют в Россию

 
Вячеслав Гулевич со своим адвокатом Владимиром Садековым
Вячеслав Гулевич со своим адвокатом Владимиром Садековым
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Вируский уездный суд постановил досрочно освободить из тюрьмы лидера так называемой кемеровской преступной группировки Вячеслава Гулевича, приговоренного к 12 годам лишения свободы, передает RusERR.

Согласно постановлению суда первой инстанции, Гулевич будет освобожден от отбывания наказания условно-досрочно с испытательным сроком до 2 августа 2029 года. То есть до окончания срока своего основного наказания.

Поведенческий контроль к Вячеслав Гулевичу применяться не будет, поскольку ему предстоит депортация из Эстонии в Россию.

Приговор членам так называемой кемеровской преступной группировки вступил в силу в октябре 2021 года, поскольку Государственный суд не принял в производство кассационные жалобы адвокатов обвиняемых. Лидер группировки Вячеслав Гулевич, известный как Слава Кемеровский, получил 12 лет тюремного заключения.

Согласно обвинению, кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала „крышу“ лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.

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