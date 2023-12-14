Вячеслава Гулевича досрочно освобождают из тюрьмы и депортируют в Россию

Согласно постановлению суда первой инстанции, Гулевич будет освобожден от отбывания наказания условно-досрочно с испытательным сроком до 2 августа 2029 года. То есть до окончания срока своего основного наказания.

Поведенческий контроль к Вячеслав Гулевичу применяться не будет, поскольку ему предстоит депортация из Эстонии в Россию.

Приговор членам так называемой кемеровской преступной группировки вступил в силу в октябре 2021 года, поскольку Государственный суд не принял в производство кассационные жалобы адвокатов обвиняемых. Лидер группировки Вячеслав Гулевич, известный как Слава Кемеровский, получил 12 лет тюремного заключения.

Согласно обвинению, кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала „крышу“ лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.

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