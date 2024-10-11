Главные статьи дня: российский комик покинул Эстонию, Китай протестует против слов депутатов Рийгикогу, смерть в Балтийском море

1. В связи с переходом на эстонский язык обучения в школы по всей стране пришли сотни новых педагогов, и родители забили тревогу: с детьми будут работать новоиспеченные учителя без педагогического образования, зато со знанием эстонского языка. „Наших детей будут учить уборщицы и маникюрщицы, но с С1“, — разлетелось по социальным сетям. Важнее ли сейчас для педагога языковая категория, чем профильное образование? И кто же на самом деле пришел учить в школы? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этой проблеме.

2. Этим летом, 13 июля, из латвийского села Роя в Курляндии 16 человек отправились на гидроциклах на эстонский остров Рухну, однако до места добрались только 14 из них. Журналисты выходящей на канале TV3 передачи „Laser“ разыскали в Латвии отважных любителей путешествий на аквабайках, чтобы узнать, почему поездка приняла трагический оборот. По морю от Роя до Рухну - самого удаленного от материка острова - 45 километров. Что же случилось в море, рассказывает очевидец.

3. В сети магазинов Rimi во всех в странах Балтии начался пилотный проект, цель которого перейти на продажу яиц только от кур, не содержащихся в клетках. В тринадцати магазинах Rimi в Таллине, Тарту, Риге, Вильнюсе и Каунасе яйца от кур, содержащихся в клетках, были исключены из ассортимента. Какую цель преследует торговая сеть, читайте здесь.

4. Китайское посольство выразило „большое сожаление“ в связи с тем, что депутаты эстонского парламента посетили прием, организованный 8 октября в Таллинне неофициальным представительством Тайваня в Латвии, а некоторые из них использовали „неправильные выражения“, такие как „национальный день Тайваня“ и „празднование 113-й годовщины Китайской Республики“. Все упомянутые в ноте депутаты являются членами возглавляющей правительство Партии реформ. Что именно так возмутило посольство Китая, читайте здесь.