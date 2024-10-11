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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
11.10.2024, 07:00

10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Детей в школах учат люди без образования, но с С1

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В связи с переходом на эстонский язык обучения в школы по всей стране пришли сотни новых педагогов, и родители забили тревогу: с детьми будут работать новоиспеченные учителя без педагогического образования, зато со знанием эстонского языка. „Наших детей будут учить уборщицы и маникюрщицы, но с С1“, — разлетелось по социальным сетям. Важнее ли сейчас для педагога языковая категория, чем профильное образование? И кто же на самом деле пришел учить в школы? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этой проблеме.

„Всех подряд на должность учителя точно не берем“

Карен Сукиасян на должности директора Мустамяэской гуманитарной гимназии второй год. „И с самого начала работы на этой должности мне приходилось постоянно заниматься вербовкой людей, особенно в первый год — это было одно из моих каждодневных занятий, — рассказывает Карен. — Пока текучка кадров есть. Одни учителя уходят, приходят новые — с разной квалификацией, с разной готовностью. Кому-то нравится в нашей гимназии, кому-то мы подходим, кто-то к нам не подходит — это тоже важно понимать, чтобы учителя не только нам подошли, но и мы — для учителя“, — рассказывает директор.

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