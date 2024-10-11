10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Детей в школах учат люди без образования, но с С1

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В связи с переходом на эстонский язык обучения в школы по всей стране пришли сотни новых педагогов, и родители забили тревогу: с детьми будут работать новоиспеченные учителя без педагогического образования, зато со знанием эстонского языка. „Наших детей будут учить уборщицы и маникюрщицы, но с С1“, — разлетелось по социальным сетям. Важнее ли сейчас для педагога языковая категория, чем профильное образование? И кто же на самом деле пришел учить в школы? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этой проблеме.