10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Детей в школах учат люди без образования, но с С1

„Всех подряд на должность учителя точно не берем“

Карен Сукиасян на должности директора Мустамяэской гуманитарной гимназии второй год. „И с самого начала работы на этой должности мне приходилось постоянно заниматься вербовкой людей, особенно в первый год — это было одно из моих каждодневных занятий, — рассказывает Карен. — Пока текучка кадров есть. Одни учителя уходят, приходят новые — с разной квалификацией, с разной готовностью. Кому-то нравится в нашей гимназии, кому-то мы подходим, кто-то к нам не подходит — это тоже важно понимать, чтобы учителя не только нам подошли, но и мы — для учителя“, — рассказывает директор.