Китай направил Эстонии ноту(8)
Посольство Китайской Народной Республики выразило озабоченность в связи с участием нескольких депутатов Рийгикогу в приеме, организованном 8 октября в Таллинне неофициальным представительством Тайваня в Латвии, пишет RusERR.
Китайское посольство выразило „большое сожаление“ в связи с тем, что депутаты эстонского парламента Марко Михкельсон, Кристо Энн Вага, Вилья Тоомаст, Калле Лаанет и Юри Яансон посетили этот прием, а некоторые из них использовали „неправильные выражения“, такие как „национальный день Тайваня“ и „празднование 113-й годовщины Китайской Республики“. Все упомянутые в ноте депутаты являются членами возглавляющей правительство Партии реформ.
По мнению китайского посольства, это идет вразрез с обязательствами исходить из принципа одного Китая, признавать Тайвань неотъемлемой частью КНР и не устанавливать формальных отношений с Тайванем в любой форме, которые Эстония взяла на себя при установлении дипломатических отношений с КНР в 1991 году.
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