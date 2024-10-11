Китай направил Эстонии ноту

Китайское посольство выразило „большое сожаление“ в связи с тем, что депутаты эстонского парламента Марко Михкельсон, Кристо Энн Вага, Вилья Тоомаст, Калле Лаанет и Юри Яансон посетили этот прием, а некоторые из них использовали „неправильные выражения“, такие как „национальный день Тайваня“ и „празднование 113-й годовщины Китайской Республики“. Все упомянутые в ноте депутаты являются членами возглавляющей правительство Партии реформ.

По мнению китайского посольства, это идет вразрез с обязательствами исходить из принципа одного Китая, признавать Тайвань неотъемлемой частью КНР и не устанавливать формальных отношений с Тайванем в любой форме, которые Эстония взяла на себя при установлении дипломатических отношений с КНР в 1991 году.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .