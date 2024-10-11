Новости Эстонии
11.10.2024, 13:30

„Я плыл за двоих 16 часов, но мой спутник Серго все равно погиб“. Боровшийся за свою жизнь в море Евгений рассказал об обстоятельствах трагедии

 
Laser
Евгений Клинт, спасшийся после того, как в Балтийском море заглох его гидроцикл. Он согласился дать интервью, но поставил условие: его лица не должно быть видно.
Евгений Клинт, спасшийся после того, как в Балтийском море заглох его гидроцикл. Он согласился дать интервью, но поставил условие: его лица не должно быть видно.
ФОТО: Laser

Этим летом, 13 июля, из латвийского села Роя в Курляндии 16 человек отправились на гидроциклах на эстонский остров Рухну, однако до места добрались только 14 из них. Журналисты выходящей на канале TV3 передачи „Laser“ разыскали в Латвии отважных любителей путешествий на аквабайках, чтобы узнать, почему поездка приняла трагический оборот.

Как оказалось, для латышей добираться на гидроциклах из Латвии до эстонского острова Рухну дело привычное, такие путешествия предпринимались и ранее. Утром 13 июля группа энтузиастов собралась в деревне Роя, чтобы отправиться на аквабайках на Рухну. По морю от Роя до Рухну - самого удаленного от материка острова - 45 километров.

16 человек не были связаны дружескими узами, некоторые вообще не были знакомы друг с другом. Это была просто группа заинтересованных людей, направлявшихся на остров Рухну. Поскольку координировать и контролировать мероприятие было некому, каждый отправился в путешествие на свой страх и риск на том гидроцикле, который имел в своем распоряжении.

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