„Я плыл за двоих 16 часов, но мой спутник Серго все равно погиб“. Боровшийся за свою жизнь в море Евгений рассказал об обстоятельствах трагедии

Как оказалось, для латышей добираться на гидроциклах из Латвии до эстонского острова Рухну дело привычное, такие путешествия предпринимались и ранее. Утром 13 июля группа энтузиастов собралась в деревне Роя, чтобы отправиться на аквабайках на Рухну. По морю от Роя до Рухну - самого удаленного от материка острова - 45 километров.

16 человек не были связаны дружескими узами, некоторые вообще не были знакомы друг с другом. Это была просто группа заинтересованных людей, направлявшихся на остров Рухну. Поскольку координировать и контролировать мероприятие было некому, каждый отправился в путешествие на свой страх и риск на том гидроцикле, который имел в своем распоряжении.