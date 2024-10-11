11.10.2024, 13:30
„Я плыл за двоих 16 часов, но мой спутник Серго все равно погиб“. Боровшийся за свою жизнь в море Евгений рассказал об обстоятельствах трагедии
ФОТО: Laser
Этим летом, 13 июля, из латвийского села Роя в Курляндии 16 человек отправились на гидроциклах на эстонский остров Рухну, однако до места добрались только 14 из них. Журналисты выходящей на канале TV3 передачи „Laser“ разыскали в Латвии отважных любителей путешествий на аквабайках, чтобы узнать, почему поездка приняла трагический оборот.
Как оказалось, для латышей добираться на гидроциклах из Латвии до эстонского острова Рухну дело привычное, такие путешествия предпринимались и ранее. Утром 13 июля группа энтузиастов собралась в деревне Роя, чтобы отправиться на аквабайках на Рухну. По морю от Роя до Рухну - самого удаленного от материка острова - 45 километров.
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