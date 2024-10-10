Появятся первые магазины Rimi, где больше не будут продаваться привычные всем куриные яйца

В Эстонии пилотный проект реализуется в трех магазинах: в Таллинне (Rimi Kaubahall, Rimi Postimaja) и Тарту (Rimi Tasku). „Мы хотим способствовать улучшению благополучия животных. Один из очевидных способов сделать это — сократить в продаже количество яиц от кур, содержащихся в клетках. Rimi уже многие годы работает над тем, чтобы побуждать людей делать более ответственный выбор. Так, например, наши магазины не продают рыбу и морепродукты, которые не вылавливаются устойчивым способом. Переход на яйца от кур, не содержащихся в клетках, является для нас логическим шагом, — сказала менеджер по закупкам Rimi Марилин Юриссон. – В Эстонии спрос на яйца от кур, не содержащихся в клетках, вырос в этом году вдвое, что свидетельствует о повышении осведомленности потребителей о благополучии животных и их готовности учитывать это“.

Обычно яйца маркируются цифрами 0, 1 или 2, где 0 означает органические яйца, 1 — яйца от кур свободного выгула, а 2 — яйца от кур, содержащихся в помещениях. Если на яйцах стоит цифра 3, это означает, что они от кур, содержащихся в клетках. Переход на продажу яиц от кур, не содержащихся в клетках, будет происходить постепенно, так как зависит от осведомленности и готовности потребителей, а также от возможностей производителей. По данным Rimi, в первой половине этого года спрос на яйца от кур, не содержащихся в клетках, в странах Балтии увеличился на 23% по сравнению с предыдущим годом, а в Эстонии — на 52%. „Наши производители сталкиваются с необходимостью удовлетворить растущий спрос. В настоящее время 80% кур в Эстонии все еще содержатся в клетках. В Литве ситуация схожая, а в Латвии этот показатель составляет 68%“, — прокомментировала Юриссон.