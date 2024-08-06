„Будем за чертой бедности опять стоять“. Полный таможенный контроль искоренит нарвских „несунов“?
Правительство Эстонии приняло решение усилить надзор за соблюдением санкций и движением товаров через границу с Россией, что означает постепенный переход к полному таможенному контролю с 8 августа. Это решение может вдвое сократить пропускную способность границы. RusDelfi связался с многодетными родителями, занимающимися переносом товаров через границу Нарва - Ивангород, чтобы узнать, как это решение скажется на их работе и заработке.
Ольга и Дмитрий (имена изменены, настоящие имена редакции известны — прим. ред.) — безработные родители четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Из-за нехватки средств им приходится заниматься переносом различных товаров через границу Нарва — Ивангород.
Что представляет собой ваша работа? Какими партиями вы носите груз через границу?
Работа заключается в переносе различных товаров через границу. Из Эстонии чаще всего несем молочные продукты, например сыр разных видов, а еще кошачий корм, шоколад и кофе в зёрнах. Мы ничего нелегального не носим. Кто-то раньше носил технику, сейчас технику никто не носит. Может быть, запретили, я не в курсе. Или, знаешь, спорттовары хорошего качества носят: кроссовки фирменные, мячи, клюшки.
Сколько примерно вы за это получаете?
За один заход туда-обратно платят 20 евро. Очереди на границе огромные, поэтому в день удается сделать только один заход.
С 8 августа Налогово-таможенный департамент усиливает контроль на границе, что означает сокращение пропускной способности почти вдвое? Вы уже заметили какие-то изменения при прохождении границы?
Очень большие изменения, потому что биометрия закрыта совершенно. Сейчас на границе закрыта биометрия в сторону России. Пропускают, например, два окошка по 10 человек, и каждого проверяют досконально, включая багаж и чеки.
Чеки?
Обязательно, чтобы были чеки. Ну а что чеки? Мы же все в магазине покупаем. Дело в том, что никто не понимает, почему эстонцы так недовольны. Ведь мы же покупаем в Эстонии. Налог платится в Эстонии. Это же хорошо вообще так-то... Экономика поднимается. Почему недовольство — никто понять не может.
Как это решение повлияет на вашу работу в дальнейшем?
Пока сложно сказать, но если все делается легально и чеки есть, можно же носить. Мы же не сами этот сыр варим, мы его покупаем в той же Maxima. Чеки есть, все в порядке, все легально.
Вы планируете и дальше этим заниматься?
Я бы этим никогда в жизни не занималась, если бы в Нарве было производство и была бы работа. Никогда бы не стояла в этой очереди. Если было бы производство, никого бы там не было. Там ходят только безработные, кого сократили, кого уволили. Работающих людей там не увидеть. Это смешно. Ходить зачем, если у тебя есть заработок? Ходят даже все учителя, которых сократили. Им даже неловко. Мы с ними здороваемся, им неловко. Говорят: „Ну, а что нам делать? Нам на что жить? Чем платить за квартиру?“
Наивысший уровень безработицы среди уездов Эстонии по-прежнему наблюдается в Ида-Вирумаа, где он составляет 12,4%
Как это решение правительства скажется на вас и вашей семье? Сильно ли упадет доход?
Конечно, очень-преочень сильно. Будем за чертой бедности опять стоять. Будем просить социальную помощь, но уже могут и не дать, потому что у нас половина Нарвы оформляет социальную помощь. Ну, а мы что? У нас многодетная семья.
RusDelfi неоднократно писал, что длинные очереди на границе стали постоянным явлением. Пограничный переход „Нарва“ открыт с 7:00 до 23:00, для прохождения очереди есть 16 часов, однако не все успевают пересечь границу даже за это время. В среднем люди стоят в очереди от 2 до 8 часов. Есть также нелегальная возможность купить места в очереди, у местных „предпринимателей“ места уходят мгновенно, несмотря на их цену — 50 евро и выше. В связи с введением полного таможенного контроля НТД настоятельно рекомендует запастись временем для пересечения границы. Также Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, которая ведет агрессивную войну на территории Украины.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.