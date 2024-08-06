„Будем за чертой бедности опять стоять“. Полный таможенный контроль искоренит нарвских „несунов“?

Ольга и Дмитрий (имена изменены, настоящие имена редакции известны — прим. ред.) — безработные родители четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Из-за нехватки средств им приходится заниматься переносом различных товаров через границу Нарва — Ивангород.

Что представляет собой ваша работа? Какими партиями вы носите груз через границу?

Работа заключается в переносе различных товаров через границу. Из Эстонии чаще всего несем молочные продукты, например сыр разных видов, а еще кошачий корм, шоколад и кофе в зёрнах. Мы ничего нелегального не носим. Кто-то раньше носил технику, сейчас технику никто не носит. Может быть, запретили, я не в курсе. Или, знаешь, спорттовары хорошего качества носят: кроссовки фирменные, мячи, клюшки.

Сколько примерно вы за это получаете?

За один заход туда-обратно платят 20 евро. Очереди на границе огромные, поэтому в день удается сделать только один заход.

С 8 августа Налогово-таможенный департамент усиливает контроль на границе, что означает сокращение пропускной способности почти вдвое? Вы уже заметили какие-то изменения при прохождении границы?

Очень большие изменения, потому что биометрия закрыта совершенно. Сейчас на границе закрыта биометрия в сторону России. Пропускают, например, два окошка по 10 человек, и каждого проверяют досконально, включая багаж и чеки.

Чеки?

Обязательно, чтобы были чеки. Ну а что чеки? Мы же все в магазине покупаем. Дело в том, что никто не понимает, почему эстонцы так недовольны. Ведь мы же покупаем в Эстонии. Налог платится в Эстонии. Это же хорошо вообще так-то... Экономика поднимается. Почему недовольство — никто понять не может.

Как это решение повлияет на вашу работу в дальнейшем?

Пока сложно сказать, но если все делается легально и чеки есть, можно же носить. Мы же не сами этот сыр варим, мы его покупаем в той же Maxima. Чеки есть, все в порядке, все легально.

Вы планируете и дальше этим заниматься?