Эстонское правительство анонсировало тотальный таможенный контроль на границе. Это скажется на работе Lux Express?

Правительство Эстонии приняло решение усилить надзор за соблюдением санкций и движением товаров, что означает постепенный переход к полному таможенному контролю. С 8 августа Налогово-таможенный департамент (НТД) начнет увеличивать объемы проверок людей и товаров, пересекающих границу с Россией через пограничные пункты Нарва, Лухамаа и Койдула. Как это скажется на работе Lux Express, читайте в материале Rus Delfi.