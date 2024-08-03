Новости Эстонии
03.08.2024, 19:57

Эстонское правительство анонсировало тотальный таможенный контроль на границе. Это скажется на работе Lux Express?

 
Lux Ekspress
Lux Ekspress
ФОТО: Sergei Stepanov | NPA

Правительство Эстонии приняло решение усилить надзор за соблюдением санкций и движением товаров, что означает постепенный переход к полному таможенному контролю. С 8 августа Налогово-таможенный департамент (НТД) начнет увеличивать объемы проверок людей и товаров, пересекающих границу с Россией через пограничные пункты Нарва, Лухамаа и Койдула. Как это скажется на работе Lux Express, читайте в материале Rus Delfi.

Проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. RusDelfi связались с Lux Express, чтобы узнать, как это скажется на перевозке пассажиров, построении маршрутов и ценах на билеты.

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