С 8 августа НТД начнет плавный переход к полному таможенному контролю

„Применение санкций является приоритетом номер один в таможенной сфере, и ввоз в Российскую федерацию любого товара, используемого для ведения войны, находится под особым строгим вниманием таможни“, – сказал руководитель отдела таможенных проверок НТД Вольдемар Линно.

Проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. НТД просит запастись временем для пересечения границы.

Для пассажира, пересекающего границу пешком, полный таможенный контроль означает проверку каждого человека находящегося при нём багажа. Если пассажир пересекает границу на автомобиле, то также добавляется проверка транспортного средства и находящегося в нем товара.

Пассажиров, путешествующих на маршрутных автобусах, также попросят выйти из автобуса с багажом и пройти аналогичный таможенный контроль, как и для пешеходов.

Проверка товара подразумевает проверку правильности бронирования транспортного средства, открытие и проверку грузового отсека.

„Просим всех, выезжающих в Российскую Федерацию, убедиться, что имеющийся при себе товар не находится под санкциями и отвести для пересечения границы как минимум вдвое больше времени, чем раньше. Об изменении мы также проинформировали партнёров таможни“, - добавил Вольдемар Линно.

„Эстонский таможенный контроль, который до сих пор основывался на оценке рисков, уже известен среди перевозчиков как один из самых строгих, но с добавлением санкционных пакетов попытки обойти санкции становятся все более частыми. В прошлом году в ходе таможенных проверок было выявлено более 5 000 нарушений. Например, с Нарвского таможенного пункта мы каждый час отправляем людей обратно, которым было сделано предупреждение за нарушение санкций“, - добавил Линно. „Умышленное нарушение санкций является преступлением, и уголовное производство по ним проводит Департамент полиции безопасности“.