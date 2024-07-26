„На границе орудует мафия, то, что там происходит, напоминает жесткие 90-е!“ История о том, как семья с детьми и собакой попала в тиски нарвских „челноков“(19)
Очередь перед погранпунктом в Нарве в последнее время напоминает лихие 90-е: здесь есть своя „мафия“, определенное сообщество тех, кто активно зарабатывает на этой непростой ситуации, и люди, которые принимают правила игры и терпеливо уступают натиску тех, кто побойчее.
Таллиннка Александра, которая с мужем и дочкой уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, но не может не приезжать к маме и другим родственникам, оставшимся в Эстонии, рассказала леденящую душу историю того, через какие мытарства ей пришлось пройти прежде, чем она пересекла границу.
Семья Александры провела в Эстонии половину лета, и на днях пришло время возвращаться домой, в Санкт-Петербург. Ситуация осложнялась тем, что с двумя взрослыми следовали два ребенка и небольшая собака. Зная ситуацию на границе и понимая, что детям и животному пересечение погранпункта дастся тяжело, Александра с мужем приняли решение разделиться и пересекать границу в два захода.