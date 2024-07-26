Новости Ида-Вирумаа
26.07.2024, 12:37

„На границе орудует мафия, то, что там происходит, напоминает жесткие 90-е!“ История о том, как семья с детьми и собакой попала в тиски нарвских „челноков“

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Полиция: Мы не занимаемся формированием очереди!
Александра - уроженка Таллинна и известна в Эстонии и России как музыкант и автор нескольких творческих проектов. Фото сделано незадолго до прохождения границы.
Александра - уроженка Таллинна и известна в Эстонии и России как музыкант и автор нескольких творческих проектов. Фото сделано незадолго до прохождения границы.
ФОТО: Erakogu

Очередь перед погранпунктом в Нарве в последнее время напоминает лихие 90-е: здесь есть своя „мафия“, определенное сообщество тех, кто активно зарабатывает на этой непростой ситуации, и люди, которые принимают правила игры и терпеливо уступают натиску тех, кто побойчее.

Таллиннка Александра, которая с мужем и дочкой уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, но не может не приезжать к маме и другим родственникам, оставшимся в Эстонии, рассказала леденящую душу историю того, через какие мытарства ей пришлось пройти прежде, чем она пересекла границу.

Семья Александры провела в Эстонии половину лета, и на днях пришло время возвращаться домой, в Санкт-Петербург. Ситуация осложнялась тем, что с двумя взрослыми следовали два ребенка и небольшая собака. Зная ситуацию на границе и понимая, что детям и животному пересечение погранпункта дастся тяжело, Александра с мужем приняли решение разделиться и пересекать границу в два захода.

„Мы решили, что сначала я ночью занимаю очередь, затем к 7 утра приходит муж с детьми и они спокойно следуют в Питер. Но я и представить не могла, что на границе мне придется столкнуться с настоящей местной „мафией“, которая пытается держать всех под жестким контролем, и с которой мне нужно будет вступить в жесточайшую эмоциональную схватку!“, - рассказала Александра RusDelfi.

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