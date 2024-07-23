Умер владелец Wendre Петер Хунт

Петер Хунт в последние годы был отмечен несколькими наградами. В 2009 году он был признан бизнес-главой года, а в 2010 году — предпринимателем года. В 2014 году он также получил почетный знак Эстонской торгово-промышленной палаты первой степени и награду Пярнумаа как пропагандист предпринимательства (награду Хунт также получил в 2010 году).