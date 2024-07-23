Умер владелец Wendre Петер Хунт
В результате болезни вчера скончался владелец эстонской текстильной компании Wendre Петер Хунт.
„Находясь в шоке, с большим прискорбием сообщаем, что владелец Wendre Петер Хунт покинул нас 22 июля после неожиданной болезни“, - заявили руководство и коллектив эстонской текстильной компании Wendre.
Петер Хунт в последние годы был отмечен несколькими наградами. В 2009 году он был признан бизнес-главой года, а в 2010 году — предпринимателем года. В 2014 году он также получил почетный знак Эстонской торгово-промышленной палаты первой степени и награду Пярнумаа как пропагандист предпринимательства (награду Хунт также получил в 2010 году).
Delfi выражает соболезнования родственникам и коллегам Хунта.
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