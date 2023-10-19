Рейтинг самых привлекательных работодателей: посмотрите, какое место занимает организация, в которой вы работаете(6)
В ходе исследования ожиданий от работы, проведенного Instar, были выявлены наиболее привлекательные работодатели, пишет Ärileht.
На основе крупнейшего и самого продолжительного исследования ожиданий относительно трудоустройства в Эстонии в 2023 году был составлен рейтинг привлекательности работодателей, основанный на мнениях почти 6 000 жителей страны. В опросе принимали участие как опытные работники, так и студенты.
Респонденты рассматривали репутацию и привлекательность 267 организаций в качестве работодателей. Они оценивали их по 4-балльной шкале, указывая, насколько им интересно или неинтересно работать в том или учреждении или фирме.
По мнению опытных сотрудников и студентов, в 2023 году наиболее привлекательным работодателем в Эстонии является AS LHV Bank. Apollo Grupp OÜ - наиболее предпочтительный работодатель для учащихся профессиональных училищ. В списке не указаны пять наименее привлекательных работодателей.
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