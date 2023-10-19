Экономика
19.10.2023, 16:30

Рейтинг самых привлекательных работодателей: посмотрите, какое место занимает организация, в которой вы работаете

 (6)
Ärileht
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Vladimir Khodataev | Shutterstock

В ходе исследования ожиданий от работы, проведенного Instar, были выявлены наиболее привлекательные работодатели, пишет Ärileht.

На основе крупнейшего и самого продолжительного исследования ожиданий относительно трудоустройства в Эстонии в 2023 году был составлен рейтинг привлекательности работодателей, основанный на мнениях почти 6 000 жителей страны. В опросе принимали участие как опытные работники, так и студенты.

Респонденты рассматривали репутацию и привлекательность 267 организаций в качестве работодателей. Они оценивали их по 4-балльной шкале, указывая, насколько им интересно или неинтересно работать в том или учреждении или фирме.

По мнению опытных сотрудников и студентов, в 2023 году наиболее привлекательным работодателем в Эстонии является AS LHV Bank. Apollo Grupp OÜ - наиболее предпочтительный работодатель для учащихся профессиональных училищ. В списке не указаны пять наименее привлекательных работодателей.

Самые привлекательные работодатели Эстонии 2023 года по версии студентов:

  1. AS LHV Pank

  2. Microsoft

  3. Министерство образования и науки

  4. Wise

  5. Bolt Technology OÜ

  6. Eesti Energia AS

  7. Pipedrive OÜ

  8. Swedbank AS

  9. AS Tallinna Lennujaam

  10. ERR (Эстонское национальное телерадиовещание)

  11. Министерство окружающей среды

  12. AS SEB Pank

  13. Центр управления государственными лесами (RMK)

  14. Тартуский университет

  15. Министерство иностранных дел

  16. AS Tallink Grupp

  17. Агентство окружающей среды

  18. Cleveron AS

  19. Банк Эстонии

  20. Министерство внутренних дел

  21. Министерство финансов

  22. Министерство культуры

  23. Starship Technologies OÜ

  24. Департамент государственной инфосистемы (RIA)

  25. Telia Eesti AS

  26. Министерство экономики и коммуникаций

  27. HARNO (Департамент по делам образования и молодежи)

  28. Playtech Estonia OÜ

  29. Департамент полиции и погранохраны

  30. Департамент статистики

  31. Министерство социальных дел

  32. TalTech (Таллиннский технический университет)

  33. Elektrilevi OÜ

  34. Elering AS

  35. Merko Ehitus Eesti AS

  36. Центр инвестиций в окружающую среду

  37. AS Tallinna Sadam

  38. Postimees Grupp AS

  39. Министерство юстиции

  40. Veriff OÜ

  41. EAS (Фонд развития предпринимательства)

  42. Riigi Kinnisvara AS

  43. Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT)

  44. Elisa Eesti AS

  45. Skeleton Technologies OÜ

  46. Coca-Cola HBC Eesti AS

  47. Tele2 Eesti AS

  48. Таллиннский департамент культуры и спорта

  49. Налогово-таможенный департамент

  50. Finnair Business Services OÜ

  51. Министерство по делам сельской жизни

  52. AS A Le Coq

  53. Министерство обороны

  54. Fazer Eesti OÜ

  55. Таллиннский департамент образования

  56. Milrem AS

  57. TV3 Grupp

  58. Спасательный департамент

  59. Финансовая инспекция

  60. Orkla Eesti AS

  61. Таллиннский университет

  62. Testlio OÜ

  63. Центр регистров и информационных систем

  64. Силы обороны Эстонии

  65. Tallinna Kaubamaja Grupp AS

  66. Nordica (Nordic Aviation Group AS)

  67. Национальная библиотека

  68. Касса по безработице

  69. AS Alexela

  70. Nordecon AS

  71. Nortal AS

  72. Cybernetica AS

  73. Helmes AS

  74. PRIA (Департамент сельскохозяйственных регистров и информации)

  75. Эстонский университет естественных наук

  76. Rail Baltic Estonia OÜ

  77. Департамент социального страхования

  78. Fujitsu Estonia AS

  79. Luminor Bank AS

  80. Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi и т.д.)

  81. Valio Eesti AS

  82. Elron (AS Eesti Liinirongid)

  83. Saku Õlletehase AS

  84. ABB AS

  85. Radisson Blu (Hotell Olümpia AS)

  86. Paulig Coffee Estonia AS

  87. Arco Vara AS

  88. Департамент транспорта

  89. Департамент оборонных ресурсов

  90. KPMG Baltics OÜ

  91. Hilton Tallinn Park

  92. Bigbank AS

  93. Ericsson Eesti AS

  94. Центр оборонных инвестиций

  95. Tere AS

  96. Stockmann AS

  97. Центр тревоги

  98. AS Tallinna Vesi

  99. Nordea Bank ABP Eesti filiaal

  100. Omniva (AS Eesti Post)

  101. Lennuliiklusteeninduse AS

  102. Тартуская горуправа

  103. Департамент защиты прав потребителей

  104. Circle K Eesti AS

  105. AS Eesti Gaas

  106. Трудовая инспекция

  107. AS Eesti Raudtee

  108. Olerex AS

  109. Ergo Insurance SE

  110. Endover Kinnisvara

  111. Государственный центр вспомогательных услуг

  112. EY (Ernst & Young Baltic AS)

  113. Itella Estonia OÜ

  114. AS Liviko

  115. Swissotel Estonia OÜ

  116. IF Eesti Kindlustuse AS

  117. Inbank AS

  118. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства

  119. Euronics

  120. DPD Eesti AS

  121. Neste Eesti AS

  122. COOP (ETK)

  123. Концерн Utilitas

  124. DHL Express Estonia AS

  125. Salvest AS

  126. Государственный суд

  127. Harju Elekter AS

  128. Premia Tallinna Külmhoone AS

  129. Twilio Estonia OÜ

  130. AS YIT Eesti

  131. Magnetic MRO AS (бывшая AS Air Maintenance Estonia)

  132. Scoro Software OÜ

  133. AS Eesti Loto

  134. AS PricewaterhouseCoopers

  135. Таллинская высшая техническая школа

  136. Leibur AS

  137. Foxway OÜ

  138. Тюремная служба (Вируская, Таллиннская и Тартуская тюрьма)

  139. Iizi Kindlustusmaakler AS

  140. G4S Eesti AS

  141. Клиника Тартуского университета

  142. Original Sokos Hotel Viru (AS Sokotel)

  143. Empower AS

  144. Прокуратура

  145. Salva Kindlustuse AS

  146. CGI Eesti AS

  147. Proekspert AS

  148. Viru Keemia Grupp AS

  149. Kuehne + Nagel IT Service Centre AS

  150. AS TREV-2 Grupp

  151. Seesam Insurance AS

  152. AS Citadele banka

  153. Selver AS

  154. Центр стратегического управления Таллинна

  155. Ridango AS

  156. PZU Kindlustus

  157. Таллиннский транспортный департамент

  158. AS Smarten Logistics

  159. Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения

  160. Leonhard Weiss OÜ

  161. Balti Logistika AS

  162. Trinidad Wiseman OÜ

  163. Stokker

  164. Касса здоровья

  165. Xfly (Regional Jet OÜ)

  166. Verston OÜ

  167. Rimi Eesti Food AS

  168. ACE Logistics Estonia AS

  169. Bonava Eesti OÜ

  170. Net Group OÜ

  171. Grant Thornton Baltic OÜ

  172. Balti Agro Machinery

  173. Creative Mobile OÜ

  174. AS Gaasivõrk

  175. Yolo Group

  176. Tieto Estonia AS

  177. AS Deloitte Advisory

  178. AS Prisma Peremarket

  179. Breakwater Technology OÜ

  180. Admiral Markets AS

  181. Uptime

  182. Olympic Entertainment Group AS

  183. Таллиннская городская канцелярия

  184. Mitt & Perlebach OÜ

  185. Glia

  186. AS Operail

  187. Levira AS

  188. AS Connecto Eesti

  189. AS Schenker

  190. Ruukki Products AS

  191. Fortumo OÜ

  192. Северо-Эстонская региональная больница

  193. Lidl Eesti OÜ

  194. Imatra Elekter AS

  195. Express Post AS

  196. Stora Enso Eesti AS

  197. Mooncascade OÜ

  198. Sweco Projekt AS

  199. AS Baltika

  200. TNT Express Worldwide Eesti AS

  201. Datel AS

  202. USS Security Eesti AS

  203. Genius Sports Services Eesti OÜ

  204. Monese

  205. Linde GAS AS

  206. BLRT Grupp AS

  207. PCC Projekt AS

  208. HANZA Mechanics

  209. AS Norma

  210. Adven Eesti AS

  211. Адвокатское бюро Sorainen AS

  212. GuardTime OÜ

  213. Securitas Eesti AS

  214. AS HKScan Estonia (Раквереский мясокомбинат)

  215. KONE

  216. Agriland OÜ

  217. AS Kunda Nordic Tsement

  218. Ида-Таллиннская центральная больница

  219. Aquaphor International

  220. Ляэне-Таллиннская центральная больница

  221. Gunvor Services AS

  222. Stoneridge Electronics AS

  223. Wihuri Agri

  224. Zero Turnaround AS

  225. Wendre AS

  226. Scanfil OÜ

  227. AS Estiko-Plastar

  228. Derivco Estonia OÜ

  229. BDO Eesti AS

  230. Henkel Balti Operations OÜ (Makroflex)

  231. Checkout.com (бывшая Icefire)

  232. Heathmont Group OÜ

  233. Адвокатское бюро COBALT OÜ

  234. Ensto Ensek AS

  235. Intrac Eesti AS

  236. Maxima Eesti OÜ

  237. Адвокатское бюро Lextal OÜ

  238. Таллиннский департамент муниципальной полиции

  239. Fifaa

  240. Estanc AS

  241. GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS)

  242. AS Framm

  243. NPM Silmet OÜ

  244. Concise Systems OÜ

  245. Wolf Group OÜ (бывшая Krimelte OÜ)

  246. Akzo Nobel Baltics AS

  247. AS Matek

  248. Eolane Tallinn AS

  249. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ

  250. Swecon AS

  251. Hurtigruten Estonia OÜ

  252. OpusCapita Competence Center OÜ

  253. Riverty

  254. GoCraft

  255. PKC Eesti AS

  256. Transcom Eesti OÜ

  257. Адвокатское бюро LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS

  258. GoTrack

  259. Tatoli AS

  260. Адвокатское бюро Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ

  261. Repligen Estonia OÜ

  262. Адвокатское бюро LEVIN OÜ

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