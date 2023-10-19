Рейтинг самых привлекательных работодателей: посмотрите, какое место занимает организация, в которой вы работаете

На основе крупнейшего и самого продолжительного исследования ожиданий относительно трудоустройства в Эстонии в 2023 году был составлен рейтинг привлекательности работодателей, основанный на мнениях почти 6 000 жителей страны. В опросе принимали участие как опытные работники, так и студенты.

Респонденты рассматривали репутацию и привлекательность 267 организаций в качестве работодателей. Они оценивали их по 4-балльной шкале, указывая, насколько им интересно или неинтересно работать в том или учреждении или фирме.

По мнению опытных сотрудников и студентов, в 2023 году наиболее привлекательным работодателем в Эстонии является AS LHV Bank. Apollo Grupp OÜ - наиболее предпочтительный работодатель для учащихся профессиональных училищ. В списке не указаны пять наименее привлекательных работодателей.

Самые привлекательные работодатели Эстонии 2023 года по версии студентов: AS LHV Pank Microsoft Министерство образования и науки Wise Bolt Technology OÜ Eesti Energia AS Pipedrive OÜ Swedbank AS AS Tallinna Lennujaam ERR (Эстонское национальное телерадиовещание) Министерство окружающей среды AS SEB Pank Центр управления государственными лесами (RMK) Тартуский университет Министерство иностранных дел AS Tallink Grupp Агентство окружающей среды Cleveron AS Банк Эстонии Министерство внутренних дел Министерство финансов Министерство культуры Starship Technologies OÜ Департамент государственной инфосистемы (RIA) Telia Eesti AS Министерство экономики и коммуникаций HARNO (Департамент по делам образования и молодежи) Playtech Estonia OÜ Департамент полиции и погранохраны Департамент статистики Министерство социальных дел TalTech (Таллиннский технический университет) Elektrilevi OÜ Elering AS Merko Ehitus Eesti AS Центр инвестиций в окружающую среду AS Tallinna Sadam Postimees Grupp AS Министерство юстиции Veriff OÜ EAS (Фонд развития предпринимательства) Riigi Kinnisvara AS Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Elisa Eesti AS Skeleton Technologies OÜ Coca-Cola HBC Eesti AS Tele2 Eesti AS Таллиннский департамент культуры и спорта Налогово-таможенный департамент Finnair Business Services OÜ Министерство по делам сельской жизни AS A Le Coq Министерство обороны Fazer Eesti OÜ Таллиннский департамент образования Milrem AS TV3 Grupp Спасательный департамент Финансовая инспекция Orkla Eesti AS Таллиннский университет Testlio OÜ Центр регистров и информационных систем Силы обороны Эстонии Tallinna Kaubamaja Grupp AS Nordica (Nordic Aviation Group AS) Национальная библиотека Касса по безработице AS Alexela Nordecon AS Nortal AS Cybernetica AS Helmes AS PRIA (Департамент сельскохозяйственных регистров и информации) Эстонский университет естественных наук Rail Baltic Estonia OÜ Департамент социального страхования Fujitsu Estonia AS Luminor Bank AS Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi и т.д.) Valio Eesti AS Elron (AS Eesti Liinirongid) Saku Õlletehase AS ABB AS Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) Paulig Coffee Estonia AS Arco Vara AS Департамент транспорта Департамент оборонных ресурсов KPMG Baltics OÜ Hilton Tallinn Park Bigbank AS Ericsson Eesti AS Центр оборонных инвестиций Tere AS Stockmann AS Центр тревоги AS Tallinna Vesi Nordea Bank ABP Eesti filiaal Omniva (AS Eesti Post) Lennuliiklusteeninduse AS Тартуская горуправа Департамент защиты прав потребителей Circle K Eesti AS AS Eesti Gaas Трудовая инспекция AS Eesti Raudtee Olerex AS Ergo Insurance SE Endover Kinnisvara Государственный центр вспомогательных услуг EY (Ernst & Young Baltic AS) Itella Estonia OÜ AS Liviko Swissotel Estonia OÜ IF Eesti Kindlustuse AS Inbank AS Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Euronics DPD Eesti AS Neste Eesti AS COOP (ETK) Концерн Utilitas DHL Express Estonia AS Salvest AS Государственный суд Harju Elekter AS Premia Tallinna Külmhoone AS Twilio Estonia OÜ AS YIT Eesti Magnetic MRO AS (бывшая AS Air Maintenance Estonia) Scoro Software OÜ AS Eesti Loto AS PricewaterhouseCoopers Таллинская высшая техническая школа Leibur AS Foxway OÜ Тюремная служба (Вируская, Таллиннская и Тартуская тюрьма) Iizi Kindlustusmaakler AS G4S Eesti AS Клиника Тартуского университета Original Sokos Hotel Viru (AS Sokotel) Empower AS Прокуратура Salva Kindlustuse AS CGI Eesti AS Proekspert AS Viru Keemia Grupp AS Kuehne + Nagel IT Service Centre AS AS TREV-2 Grupp Seesam Insurance AS AS Citadele banka Selver AS Центр стратегического управления Таллинна Ridango AS PZU Kindlustus Таллиннский транспортный департамент AS Smarten Logistics Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения Leonhard Weiss OÜ Balti Logistika AS Trinidad Wiseman OÜ Stokker Касса здоровья Xfly (Regional Jet OÜ) Verston OÜ Rimi Eesti Food AS ACE Logistics Estonia AS Bonava Eesti OÜ Net Group OÜ Grant Thornton Baltic OÜ Balti Agro Machinery Creative Mobile OÜ AS Gaasivõrk Yolo Group Tieto Estonia AS AS Deloitte Advisory AS Prisma Peremarket Breakwater Technology OÜ Admiral Markets AS Uptime Olympic Entertainment Group AS Таллиннская городская канцелярия Mitt & Perlebach OÜ Glia AS Operail Levira AS AS Connecto Eesti AS Schenker Ruukki Products AS Fortumo OÜ Северо-Эстонская региональная больница Lidl Eesti OÜ Imatra Elekter AS Express Post AS Stora Enso Eesti AS Mooncascade OÜ Sweco Projekt AS AS Baltika TNT Express Worldwide Eesti AS Datel AS USS Security Eesti AS Genius Sports Services Eesti OÜ Monese Linde GAS AS BLRT Grupp AS PCC Projekt AS HANZA Mechanics AS Norma Adven Eesti AS Адвокатское бюро Sorainen AS GuardTime OÜ Securitas Eesti AS AS HKScan Estonia (Раквереский мясокомбинат) KONE Agriland OÜ AS Kunda Nordic Tsement Ида-Таллиннская центральная больница Aquaphor International Ляэне-Таллиннская центральная больница Gunvor Services AS Stoneridge Electronics AS Wihuri Agri Zero Turnaround AS Wendre AS Scanfil OÜ AS Estiko-Plastar Derivco Estonia OÜ BDO Eesti AS Henkel Balti Operations OÜ (Makroflex) Checkout.com (бывшая Icefire) Heathmont Group OÜ Адвокатское бюро COBALT OÜ Ensto Ensek AS Intrac Eesti AS Maxima Eesti OÜ Адвокатское бюро Lextal OÜ Таллиннский департамент муниципальной полиции Fifaa Estanc AS GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) AS Framm NPM Silmet OÜ Concise Systems OÜ Wolf Group OÜ (бывшая Krimelte OÜ) Akzo Nobel Baltics AS AS Matek Eolane Tallinn AS Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ Swecon AS Hurtigruten Estonia OÜ OpusCapita Competence Center OÜ Riverty GoCraft PKC Eesti AS Transcom Eesti OÜ Адвокатское бюро LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS GoTrack Tatoli AS Адвокатское бюро Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ Repligen Estonia OÜ Адвокатское бюро LEVIN OÜ xxx xxx xxx xxx xxx

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