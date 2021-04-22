Скандальный руководитель Wendre покидает должность. Его заменит бывший глава Baltika

Wendre недавно стало центром скандала, когда бывшие сотрудники пожаловались изданию Äripäev, что глава предприятия Деннис Ульрик Кристенсен относится к работникам не по-человечески. Например, под его руководством в предприятии начали точно измерить, во сколько сотрудник приходит на работу и сколько времени проводит на обеденном перерыве.

Работников также заставляли подписывать документ, который позволяет выписать им крупный штраф, если они будут негативно отзываться о предприятии. Тогда Кристенсен не видел проблемы в сложившейся ситуации.

”Напряженные отношения между сотрудниками Wendre и руководителем не способствует долгосрочному успеху и стабильности компании”, — сказал владелец Wendre Петер Хунт. ”Мы посоветовались с нашим нынешним руководителем Деннисом Ульриком Кристенсеном на тему выхода из сложившейся ситуации, и пришли к выводу, что руководство компании нуждается в изменениях, которые помогут быстро восстановить спокойствие в коллективе, снять напряженность и двигаться вперед.Все сотрудники должны иметь возможность приходить на работу с радостью и посвящать себя достижению общих целей. Я благодарен Деннису за проделанную работу и проявленное понимание”.

Новым руководителем и членом правления AS Wendre станет Меэлис Милдер, имеющий многолетний опыт управления в швейной и текстильной промышленности. ”Меэлис возьмет на себя руководство сроком на один год. Его задача заключается в том, чтобы привести дела в порядок и вдохновить коллектив на долгосрочную перспективу”, — сказал Петер Хунт. ”Жизненный опыт Меэлиса, его знания, способность видеть картину в целом и стремление к достижению наилучших результатов жизненно важны для Wendre сегодня”.