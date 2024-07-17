Внешний аккумулятор чуть не стал причиной пожара в офисе

16 июля в 22.12 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что помещения офиса, расположенного в волости Хальяла на Раквереском шоссе, задымлены. Сообщивший уверил, что людей внутри не нет.

Первыми на место прибыли спасатели Раквере и проникли в здание для поиска источника возгорания. Выяснилось, что на столе в офисе загорелся внешний аккумулятор, огонь потух, а устройство продолжало дымить. Помещения проветрили с помощью вентилятора с избыточным давлением, спасательная операция завершилась к 22:54. Никто не пострадал.

Специалисты рекомендуют для предотвращения возгораний гаджетов, если телефон зарядился до 100%, отключить его, чтобы убрать нагрузку на элементы питания. Также нельзя класть гаджеты под подушку, особенно если они заряжаются, так как охлаждение такого телефона в безвоздушной среде не происходит.

Литий-ионные батареи установлены во всех современных смартфонах, планшетах, пауэрбанках, и при всей надежности этих элементов нередкие факты их возгорания.

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