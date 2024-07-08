ВИДЕО | В торговом центре Ülemiste сгорел автомобиль. Посетителей эвакуировали

Специальные службы начали заниматься эвакуацией людей, на месте работали спасатели.

По словам представителей Спасательного департамента, в 12:13 более крупный пожар был потушен, но в паркинге оставалось много дыма. Все остальные этажи проверили, и людей, находившихся в этом районе, направили внутрь торгового центра. К 12:25 людей пустили на первый этаж и разрешили выйти. К 12:47 работы по тушению были закончены, этажи проветрили, а машинам, находившимся на верхних этажах, разрешили выезд.

Также в Спасательном департаменте отметили, что паркинг внимательно проверили еще раз, и к настоящему времени опасности угарного газа больше нет, люди допускаются на все этажи парковки торгового центра.

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К 16.00, по наблюдению корреспондента RusDelfi, на втором этаже Ülemiste сохранялся запах гари, шла уборка места парковки, где был сгоревший автомобиль. Место его парковки было огорожено. Сама парковка функционировала в штатном режиме.

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