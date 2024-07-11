ЧП и криминал
11.07.2024, 15:57

В Таллинне открытым пламенем полыхал склад

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Дополнено в 17.16
Päästeamet
Päästeamet
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в 15:16 в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что на полуострове Пальяссааре в Таллинне, на улице Лаэвастику горит складское помещение. Людей внутри нет.

Между стенами здания загорелся утеплитель, конструкции стен были вскрыты для проведения работ по тушению. К 15:39 пожар удалось взять под контроль.

К 16.15 пожар был ликвидирован. Спасательный департамент сообщил, что никто в инциденте не пострадал.

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