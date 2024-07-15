В Ülemiste сгорел автомобиль. Наши торговые центры вообще безопасны?

„Крупные торговые центры Эстонии — это довольно современные здания, оснащённые множеством систем пожарной безопасности, которые быстро обнаруживают пожар и оповещают людей — противопожарная сигнализация и системы пожаротушения, — констатирует эксперт отдела слежения за пожарной безопасностью Спасательного департамента Георг Калде. — Кроме того, в этих зданиях установлены системы видеонаблюдения с охранной службой, так что способов обнаружить пожар много, и персонал может быстро приступить к тушению небольшого пожара до прибытия спасательной команды. Очень важно, чтобы персонала было достаточно и чтобы он был обучен действовать при пожаре и помогать клиентам. В парковочном гараже при быстром и умелом действии можно быстро потушить пожар автомобиля, но если пожар слишком большой, персоналу следует ждать прибытия спасателей и направлять клиентов к выходу из здания“.