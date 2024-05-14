Пробившийся в немецкую Бундеслигу футболист сборной Эстонии: это самое яркое событие в моей карьере

В воскресенье „Санкт-Паули“ играл против „Оснабрюка“, зная, что даже ничья гарантирует клубу место в высшем дивизионе чемпионата Германии, где они в последний раз играли в сезоне 2010/11. На глазах у родных болельщиков футболисты „Санкт-Паули“ повели в счете уже на седьмой минуте благодаря голу Дапо Афолаяна. Во втором тайме Афолаян оформил дубль, а Марцель Хартель забил третий гол, и хотя „Оснабрюк“ забил гол в дополнительное ко второму тайму время, это не испортило болельщикам „Санкт-Паули“ настроения.