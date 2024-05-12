ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии вместе со своим клубом гарантировал себе место в первой Бундеслиге

В предпоследнем туре „Санкт-Паули“ нужна была ничья, чтобы гарантировать себе место в первой Бундеслиге на следующий сезон, но „Оснабрюк“ был обыгран со счетом 3:1. Метс снова отыграл весь матч.

Клуб „Санкт-Паули“ набрал 66 очков и за тур до конца чемпионата возглавил вторую Бундеслигу. В новом сезоне первой Бундеслиги также сыграет „Хольштайн“, который перед последним туром отстает от клуба Метса на одно очко. Занявшая третье место „Фортуна Дюссельдорф“ (60 очков) будет играть в стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в первой Бундеслиги, где встретится с 16-м клубом первой Бундеслиги.

После финального свистка болельщики гамбургского клуба, естественно, ринулись на поле праздновать, ведь в последний раз их клуб играл в первой Бундеслиге 13 лет назад. „Санкт-Паули“ выступал в первой Бундеслиге в сезоне 2010/11, а до этого также в сезоне 2001/02.

30-летний Метс может стать четвертым эстонским футболистом, который сыграет в одной из пяти лучших европейских лиг. Ранее это удавалось сделать Марту Поому (Англия), Рагнару Клавану (Германия, Англия и Италия) и Георгию Тунёву (Италия).

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