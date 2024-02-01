ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях. Анонсирован план по спасению экономики(31)
Сегодня, 1 февраля, в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр здоровья Рийна Сиккут, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.
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Цахкна сообщил, что премьер-министр Кая Каллас находится на экстренном совете ЕС в Брюсселе, где обсуждается выделение 50 млрд евро Украине. Откладывать это дело нельзя, поэтому нужно понять, что делать с противостоянием со стороны Венгрии. Под конец пресс-конференции поступило сообщение, что ЕС утвердил данный пакет помощи. Читайте ЗДЕСЬ.
Еще один важный вопрос: инициатива Эстонии об одном миллионе снарядов, которые планировалось передать Украине к марту. Уже сейчас понятно, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок, но на встрече министров обороны в этом плане были приняты очень важные решения: в течение года эти снаряды точно будут поставлены. Теперь ЕС должен сказать свое веское слово.
И третья важная тема – использование замороженных активов. По этому вопросу удалось достичь общей политической позиции: использовать прибыль, получаемую от замороженных активов. Теперь нужно разработать механизм и учесть правовые аспекты. Но важно, что был достигнут политический консенсус. Цель — не только найти деньги на восстановление Украины, но и дать Путину сигнал, что имущество не просто заморожено, но с него получается прибыль. Кроме этого, важно показать европейским и американским налогоплательщиками, что восстановление Украины будет происходить не только за их деньги, но и сам агрессор заплатит по счетам.
Сигне Рийсало отметила, что в сфере ее ответственности одной из самых важных тем по-прежнему остается поддержка людей с ограниченными возможностями. В связи с этим для данной группы населения были введены послабления при уплате автомобильного налога, увеличены пособия. „Я рада, что министры ведут совместную работу для изменении системы реабилитации. Наша цель – сократить бюрократию при получении услуг, внедрить называемую политику „одной двери“. Одна из самых сложных областей – услуга особого ухода. Мы передавали деньги из фондов ЕС местным самоуправлениям, и они остались довольны. Однако европейские деньги могут закончиться, поэтому необходимо провести реорганизацию“, — констатировала министр.
Тийт Рийсало сообщил в свою очередь, что, как и следует из обнародованного вчера отчета Института конъюнктуры, состояние экономики Эстонии плохое. Подробнее об отчете можно прочитать ЗДЕСЬ.
„Если экономика Эстонии не будет расти, то у нас не будет возможность защищать свое государство, платить своим учителям хорошую зарплату и т.д.“, — отметил министр. Хорошая новость заключается в том, что министерство начало работу над планом по спасению экономики, для чего привлечет все причастные стороны. Экономический спад продиктован глобальными изменениями, поэтому необходима системная работа.
„В этом плане мы поставили перед собой амбициозную цель — увеличить экономику к 2035 году в два раза. Удастся ли это, это зависит от наших общих усилий“, — сказал Рийсало. Он отметил, что работа над этим планом должна стать одним из приоритетов для правительства. Особенно важно поддерживать предпринимателей.
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