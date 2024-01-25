ВИДЕО | Кая Каллас из солидарности не пойдет на президентский прием. Правительство рассказало о новых решениях(58)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр образования и науки Кристина Каллас, министр здоровья Рийна Сиккут и министр финансов Март Вырклаэв.
Смотрите прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык!
Кая Каллас начала с того, что главная тема последних недель — образование. „Сейчас мы должны провести те реформы, которые не проводились десятилетиями. Легко не будет, но это сделать необходимо“, — сказала она. Одна часть — переход на образование на эстонском языке. Важно, что мы тратим на сферу образования 6,2% от ВВП, что больше, чем во многих других странах. Необходима долгосрочная реформа.
В этом году мы отмечаем 20 лет со вступления Эстонии в НАТО и ЕС. „Это решение было очень правильным и нужным. Теперь мы никогда не будем одни. Поддержка членства среди жителей Эстонии по-прежнему остается высокой“, — отметила премьер-министр. Важно, чтобы Швеция поскорее вступила в НАТО. Каллас выразила надежду, что Венгрия как можно быстрее утвердит это решение со своей стороны.
Кристина Каллас сообщила, что по состоянию на 15 января 1802 учителя школ и дошкольных учреждений не владеют в достаточной степени эстонским языком, то есть не соответствуют требованиям, которые вступят в силу с 1 августа. Из этого числа 1092 (около 60%) сейчас проходят языковые курсы. Таким образом, около 40% процентов этих учителей не соответствуют требованиям и не обучаются языку для достижения необходимого уровня. Они с 1 августа не смогут продолжить работу.
Что касается забастовки учителей, то министр образования разослала местным самоуправлениям приглашения начать переговоры по заключению коллективного договора с работниками сферы образования. Министерство хотело бы приступить к переговорам 16 февраля. „Призываю местные самоуправления сесть за стол переговоров, поскольку только вместе можно решить проблемы недовольства учителей“, — сказала Каллас.
Министр Сиккут добавила, что закрывать маленькие школы при этом нельзя, поскольку это не прибавит денег учителям в городах. Вместе с увеличением зарплат нужно пересмотреть и квалификации учителей, а также нагрузку.
Журналисты попросили присутствовавших прокомментировать, пойдут ли они на президентский прием 24 февраля. Кая Каллас ответила, что из солидарности с депутатами решила не идти.
„Мы являемся парламентским государством, поэтому парламент очень важен“, — отметила она. Каллас сказала, что в Рийгикогу на нее постоянно набрасываются, так что особых причин любить его у нее нет, однако нужно исходить из государственного строя: „Парламент избирает как премьер-министра, так и президента. И дело не в том, нравятся вам депутаты или нет, а в том, что речь идет о годовщине Республики, и конституционные институты, члены Рийгикогу, играют, как мне кажется, важную роль. Я понимаю, что это непопулярная тема и депутатов защищать не надо, но да, из солидарности я не пойду“.
Вырклаэв и Сиккут сказали, что они на прием пойдут. Кристина Каллас ответила, что не пойдет, но не из-за бойкота, а по личным причинам.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.