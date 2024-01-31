Институт конъюнктуры: ситуация в экономике Эстонии плохая. И в ближайшее время лучше не станет

„Мы опять скатились с точки зрения индикаторов экономического климата к кризисной ситуации, а это по большому счету означает, что мы еще некоторое время будем находится в экономической депрессии. Чувство уверенности и ожидания предприятий и домохозяйств упали значительно ниже среднего по Европейскому союзу, их нельзя сравнивать также с Литвой или Латвией, где индекс экономического доверия значительно лучше, чем у нас“, - сказал Раудсепп и добавил, что спонтанного улучшения в экономике не произойдет, поскольку растут и уровень безработицы, и цены.

„Ясно то, что краткосрочная перспектива будет сложной для всего региона - как в Эстонии, так и у наших ближайших соседей. Сегодня мы представляем представительским организациям эстонских предприятий программу экономической политики. Наша цель — подчеркнуть конкурентные преимущества эстонской экономики в долгосрочном плане, а также выслушать и сделать то, что предприниматели много лет хотят от государства. Чтобы быть предпринимателем в Эстонии было легко — без излишней бюрократии, постоянно пухнущей отчетности, чрезмерно ограничительной политики в области рабочей силы и непредсказуемого правового пространства. С другой стороны, государству следует активно поддержать сферы, создающие более высокую добавочную стоимость, будь то научные исследования и разработки, новые технологии и энергетика. Исходя из этого мы выработали состоящий из восьми принципов конкретный план, как вместе с эстонскими предпринимателями дать нашей экономике новую энергию“, - сказал министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало .

Индекс экономического доверия в декабре составил в Эстонии 78,5 пункта, что на 0,4 пункта ниже, чем в сентябре. Это самый низкий результат с июня 2020 года, когда был всемирный кризис в сфере здравоохранения. В декабре 2023 года индекс экономического доверия составил 95,9 пункта в Латвии, 99,6 пункта в Литве, 80 пунктов в Финляндии и 82,3 пункта в Швеции. Средний показатель по Европейскому союзу составляет 95,6 пункта.

88 процентов опрошенных экспертов считают двумя самыми большими экономическими проблемами недостаточный спрос и низкую международную конкурентоспособность. За ними следуют неблагоприятная среда для иностранных инвесторов (75% экспертов) и низкое доверие в отношении экономической политики правительства (69% экспертов). В то же самое время год назад самой большой проблемой была нехватка квалифицированной рабочей силы (декабрь 2022 — 93%, декабрь 2023 — 69%), которая сейчас несколько снизилась, но по проблемности сейчас сравнялась с низким доверием к экономической политике правительства, которое год назад называли проблемой только 40% экспертов.

Чувство уверенности потребителей по-прежнему на низком уровне и значительно ниже среднего долгосрочного уровня. Индикатор уверенности составил в декабре -34 (в сентябре -30, среднее долгосрочное значение -9). На чувство уверенности потребителей влияют экономический спад, снижение покупательной способности, рост расходов, рост числа безработных, война на Украине и предстоящее повышение налогов.

55 процента семей считали в декабре, что их экономическое положение ухудшилось по сравнению с тем, что было 12 месяцев назад, 33 процента отметили, что оно остается прежним, 11 процентов сказали, что ситуация улучшилась.

Оценивая 12-месячную перспективу, 50 процентов респондентов прогнозируют ухудшение экономического положения своей семьи, 28 процентов — сохранения нынешнего уровня, 11 процентов — улучшение и 10 процентов затруднились с ответом.

Что касается инфляционных ожиданий, то эксперты EKI в основном сходятся во мнении, что через шесть месяцев инфляция будет ниже, чем сегодня.

Продуктовая корзина EKI подорожала в IV квартале по сравнению с III кварталом на 0,1 процента, составив 116,28 евро в сентябре и 116,40 евро в декабре. По сравнению с декабрем 2022 года продуктовая корзина подорожала на 4,8 процента, или с 111,09 евро до 116,40 евро. В декабре по сравнению с сентябрем больше всего в продуктовой корзине подорожали мясные продукты и куриные яйца. Самое большое падение цен произошло на овощи и яблоки.

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