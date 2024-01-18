ВИДЕО | Забастовка учителей, автоналог, договор о правовой помощи с РФ. Правительство рассказало о новых решениях

В Эстонии начинается нечто небывалое, сказала Каллас, имея в виду забастовку учителей, которая стартует в понедельник, 22 января. Она подчеркнула, что подстрекать к забастовке, если вы не участник этого трудового спора, нельзя. Если кто-то не хочет, то он и не бастует. Также во время забастовки зарплата не выплачивается. „Мне очень-очень жаль, что мы дошли до этого. Я надеялась, что до такого не дойдет. Но опять же, люди имеют право бастовать“, - сказала Каллас.

„Подчеркиваю, я не против повышения зарплат учителям. Я только двумя руками „за“. Я поддерживаю это, как и все остальные. Однако от меня требуют не только быть „за“, но и 50 миллионов евро в год, которых у нас нет. Напомню, у нас в бюджете дыра на 400 миллионов, которую нужно покрыть доходами. Безответственно брать на себя новые расходы, если не покрыты прежние. Я уже говорила Министерству образования и науки (у которого самый большой бюджет в 1,5 миллиарда евро), что если вопрос в 10 миллионах, то в этом бюджете в 1,5 млрд евро точно можно найти места, где сэкономить. Мне не нравится, что другим приходится прилагать эти усилия. Не нравится мне и то, что если нужно принять какой-то популярное решение, то желающих хоть отбавляй, а вот если речь о непопулярном решении, то ответственность за него ложится только на злого премьер-министра, в крайнем случае еще и на министра финансов. Но это неправильно. У нас в правительстве коллективная ответственность за будущее государства“, - сказала Каллас.