Налог на 20-летний автомобиль минимальный? Правительство одобрило законопроект об автоналоге: какие еще моменты надо учитывать

Таким образом, с 2025 года в Эстонии вводится автомобильный налог, цель которого – побудить людей использовать более экологичные транспортные средства.

Согласно законопроекту, вводится ежегодный налог на транспортные средства и налог на первичную регистрацию транспортного средства при его внесении в дорожный регистр.

„Полгода мы серьезно работали над транспортным налогом, встречались с заинтересованными группами и партнерами. Было непросто найти решения, которые способствовали бы достижению экологических целей, приносили бы больше денег в государственный бюджет и были бы полностью доступными для наших людей и компаний. Большое спасибо всем причастным и участникам“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.

Он добавил, что основная цель налога на автотранспортные средства по-прежнему заключается в сокращении использования автомобилей, особенно в городах, повышении экономической мобильности и ориентировании людей на более экологически чистые транспортные средства.

„Автопарк Эстонии является чуть ли не самым загрязняющим по выбросам CO 2 и старейшим в Европе. Если средний возраст автомобилей в ЕС составляет 12 лет, то в Эстонии - 17 лет. Согласно данным о регистрации новых легковых автомобилей, по состоянию на 2022 год самые загрязняющие окружающую среду автомобили в Европейском союзе были куплены в Эстонии. Кроме того, количество транспортных средств на человека у нас выше, чем в среднем в регионе ЕС“, - перечислил министр финансов причины, по которым необходим транспортный налог.

Налог состоит из двух частей

Кроме того, как член Европейского союза Эстония обязана выполнять поставленные перед странами экологические цели.