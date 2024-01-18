Налог на 20-летний автомобиль минимальный? Правительство одобрило законопроект об автоналоге: какие еще моменты надо учитывать

Таким образом, с 2025 года в Эстонии вводится автомобильный налог, цель которого – побудить людей использовать более экологичные транспортные средства.
Согласно законопроекту, вводится ежегодный налог на транспортные средства и налог на первичную регистрацию транспортного средства при его внесении в дорожный регистр.
„Полгода мы серьезно работали над транспортным налогом, встречались с заинтересованными группами и партнерами. Было непросто найти решения, которые способствовали бы достижению экологических целей, приносили бы больше денег в государственный бюджет и были бы полностью доступными для наших людей и компаний. Большое спасибо всем причастным и участникам“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.
Он добавил, что основная цель налога на автотранспортные средства по-прежнему заключается в сокращении использования автомобилей, особенно в городах, повышении экономической мобильности и ориентировании людей на более экологически чистые транспортные средства.
„Автопарк Эстонии является чуть ли не самым загрязняющим по выбросам CO2 и старейшим в Европе. Если средний возраст автомобилей в ЕС составляет 12 лет, то в Эстонии - 17 лет. Согласно данным о регистрации новых легковых автомобилей, по состоянию на 2022 год самые загрязняющие окружающую среду автомобили в Европейском союзе были куплены в Эстонии. Кроме того, количество транспортных средств на человека у нас выше, чем в среднем в регионе ЕС“, - перечислил министр финансов причины, по которым необходим транспортный налог.
Налог состоит из двух частей
Кроме того, как член Европейского союза Эстония обязана выполнять поставленные перед странами экологические цели.
„Если мы хотим провести экологические реформы и реформы мобильности, сделать наши города более ориентированными на людей, а воздух чище, налог на автотранспортные средства является одним из важных шагов для достижения этой цели. Каждый налог приносит деньги в государственный бюджет, из которых финансируются важные расходы государства. Государственный бюджет имеет большой дефицит, и сейчас каждый дополнительный евро поможет, потому что нам срочно нужно увеличить инвестиции, в том числе, в дороги и общественный транспорт“, - прокомментировал Вырклаэв.
Автоналог, который вступит в силу с 2025 года, состоит из двух частей: налога на автотранспортные средства и регистрационного сбора, на размер которого влияют выбросы транспортных средств, а в случае более тяжелых транспортных средств - также вес. Регистрационный сбор выше для авто с большей долей выбросов, чтобы стимулировать покупку более экономичных автомобилей. Учитывается платежеспособность населения, а использование транспортных средств до конца срока их возможного использования поощряется возрастным компонентом, который применяется к владельцам частных автомобилей. Поэтому транспортный налог снижается до базовой части для автомобилей от 20 лет и старше, т.е. за такие транспортные средства никто не платит более 50 евро в год.
Будет несколько исключений
Налог на транспортные средства взимает Налогово-таможенный департамент, который выдает налоговое уведомление до 15 февраля. Уплатить налог можно одной или двумя частями (сроки уплаты 15 июня и 15 декабря) или распределить сумму на весь год с фиксированным порядком оплаты. Сумма за регистрацию транспортного средства уплачивается до первой регистрации в дорожном регистре Эстонии.
Чтобы собрать налог максимально эффективно, избежать манипуляций и достичь поставленных целей, введено несколько исключений: они распространятся на автомобили скорой помощи, транспортные средства, переоборудованные для людей с ограниченными возможностями, и транспортные средства, получающие освобождение от налога на основании зарубежного соглашения.
„Мы тщательно продумали, как смягчить влияние дополнительной налоговой нагрузки на людей с ограниченными возможностями. С этой целью Министерство социальных дел совместно с Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями разработало дополнительные меры поддержки, основанные на потребностях, которые поддерживают мобильность всех людей с особыми потребностями, в том числе тех, кто не владеет транспортным средством“, - добавил министр финансов.
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