Эстония не продлит вид на жительство митрополита Евгения

Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников предоставил в Департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который Департамент полиции и погранохраны не продлит. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля.

„Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения,“ - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару. В числе прочего представители Министерства внутренних дел неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объяснили ему, что следует прекратить оправдание военных действий России и кремлевского режима в публичной деятельности. Несмотря на вынесенные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, не соответствующую ценностям и не подходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства.

При производстве по продлению вида на жительство были приняты во внимание деятельность Решетникова как представителя Московского Патриархата в Эстонии, его публичные выступления и высказывания, а также их влияние на внутреннюю безопасность страны. Свою оценку в этом дала также Полиция безопасности (KaПo). „По оценке Полиции безопасности Патриарх Московский и всея Руси Кирилл последовательно занимается оправданием и поддержкой кровавой агрессии кремлёвского режима против Украины. Деятельность как Патриарха Кирилла, так и митрополита Евгения помогала распространять и поощрять политику внутренней безопасности РФ в Эстонии,“ - сказал Ару и добавил, что следует также помнить о том, что после начала полномасштабной войны в Украине Рийгикогу признал Российскую Федерацию террористическим государством.