Почему нападение России все же возможно? И чем ответит Эстония? Отвечает председатель комиссии по гособороне

RusDelfi поговорил с председателем комиссии по гособороне Калевом Стойческу о том, насколько высока вероятность нападения России на Эстонию в нынешних условиях, сможет ли страна дать отпор агрессору и почему, поставляя оружие Украине, мы не становимся слабее.