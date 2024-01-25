Почему нападение России все же возможно? И чем ответит Эстония? Отвечает председатель комиссии по гособороне
RusDelfi поговорил с председателем комиссии по гособороне Калевом Стойческу о том, насколько высока вероятность нападения России на Эстонию в нынешних условиях, сможет ли страна дать отпор агрессору и почему, поставляя оружие Украине, мы не становимся слабее.
„Военный комитет НАТО: Мы готовы к нападению России“. „Почему все чаще предупреждают, что Россия нападет на страны Балтии?“ „Кая Каллас призвала НАТО готовиться к войне с Россией“. „Атака России на страны Балтии?“. Это лишь часть публикацией, появившихся на портале RusDelfi за последнюю неделю. В другом, совсем свежем материале на эту тему, говорилось, что Эстония построит на восточной границе 600 бетонных бункеров. Страны Балтии создадут на своих границах линию из различных оборонительных сооружений, целью которых является устрашение и при необходимости защита от военной угрозы.