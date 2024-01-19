Создается Балтийская оборонительная зона: Эстония построит на восточной границе 600 бетонных бункеров

„Создание балтийской линии обороны - это тщательно обдуманный и проработанный проект, необходимость которого обусловлена обстановкой в области безопасности. Война России в Украине показала, что помимо вооружения, боеприпасов и живой силы необходимо озаботиться о средствах физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с самого первого метра“, - заявил министр обороны Ханно Певкур, подчеркивая, что целью оборонных сооружений является предотвращение военного конфликта в нашем регионе.

Стоимость оборонных объектов, по первой оценке, составляет до 60 миллионов евро.

Установка бункеров на местности начнется в начале 2025 года, условия компенсации владельцам земли уже обсуждаются.

По словам советника вице-канцлера Минобороны по оборонной готовности Кайдо Тийтуса, бункер мог вместить один взвод солдат, то есть около 10 человек на площади 35 квадратных метров, но окончательный проект бункеров все еще находится в разработке.

„Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет даже малейший риск, мы будем быстрее готовы к различным сценариям“, - добавил Певкур.

Концепция оборонительных сооружений основана на соглашении, достигнутом на саммите НАТО в Мадриде, о том, что союзников следует защищать с первого метра, а также о новых региональных планах обороны. Балтийская зона обороны представляет собой комплекс мер по блокированию и обеспечению полевой укрепленности. Элементы размещаются по местности децентрализованно с учетом результатов анализа потенциального противника и окружающей среды, а также плана боевых действий военных частей. Балтийские страны образуют единое операционное пространство, поэтому оборонительные сооружения строятся совместно с Латвией и Литвой.

В мирное время в зону обороны не размещаются взрывчатые вещества, колючая проволока или другие препятствия; создается сеть опорных пунктов и складов. Все процессы осуществляются совместно с местными сообществами и с согласия собственников земли.