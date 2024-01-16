Атака России на страны Балтии? Эксперты о публикации в Bild

В сентябре Россия начинает широкомасштабные учения „Запад-2024“ на западе РФ и в Беларуси, в октябре размещает ракеты средней дальности и наращивает свои войска в Калининградской области, якобы для того, чтобы упредить готовящееся нападение НАТО. На самом же деле Россия планирует захватить узкий Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой и инсценировать там в декабре 2024 года пограничный конфликт с многочисленными жертвами. В мае 2025 года в НАТО принимают решение о мерах сдерживания, чтобы не допустить нападения России на Сувалкский коридор из Калининградской области и из Беларуси.

Первый этап, указывает Bild, начнется уже в феврале этого года с дополнительной мобилизации в России 200 тысяч военнообязанных и успешного весеннего наступления российской армии в Украине до июня этого года. В июле же начнется сначала скрытое, а затем все более явное нападение России на страны Запада с использованием кибердиверсий и других гибридных методов ведения войны - главным образом, против стран Балтии.

Авторы статьи - Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) и Георгиос Ксантопулус (Georgios Xanthopoulos) - уверяют, что в их распоряжении оказался секретный план бундесвера, разработанный на случай, пишут они, „драматического сценария гибридного широкомасштабного российского нападения на восточный фланг НАТО“ летом 2025 года.

Вот некоторые из заголовков российских СМИ к публикациям со ссылкой на Bild: „ Германия готовится к войне между Россией и НАТО после поражения ВСУ“, „Германия собирается противостоять России после поражения ВСУ“, „В Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией“, „Bild узнал о подготовке в Берлине к сценарию войны России и НАТО“, „В Кремле не комментируют сообщение Bild о разработке ФРГ „сценария войны НАТО с РФ“…

Бульварная газета Bild- самая массовая в ФРГ - нередко становится инициатором шумных медиакомпаний. Но ее публикация в минувшее воскресенье, 14 января, вызвала повышенный интерес не столько в Германии, сколько в России.

Полковник бундесвера в отставке, военный эксперт берлинского Фонда „Наука и политика“ (SWP) Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) также не видит ничего экстраординарного в наличии у бундесвера сценариев на все случаи жизни: „Речь идет о разработке сценариев, что абсолютно нормально для любой армии, мы же вот уже два года говорим об агрессивной войне России против Украины, и вполне естественно, что в НАТО отреагировали на это разработкой планов по защите своих восточных партнеров при разных вариантах развития событий“.

В прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас, добавил Сартс, в сценариях используются реальные страны и географические названия.

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс, в свою очередь, указал, что попавший в распоряжение Bild материал является сценарием учений, а не секретным анализом разведки. Сценарий учений, поясняет он, это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области.

В министерстве обороны ФРГ отказались комментировать изложенный в Bild сценарий эскалации отношений России и НАТО. Вместе с тем представитель Минобороны заявил, что „изучение различных сценариев, какими бы невероятными они ни были, относится к повседневной работе в войсках, в особенности в ходе обучения военнослужащих“.

Чем заканчивается эскалация, не ясно: Bild уверяет, что сценарий бундесвера заканчивается на 30-й день после „дня Х“, когда в районе Сувалкского коридора друг другу противостоят полмиллиона вооруженных до зубов солдат России и НАТО.

А дальше, в условиях временного безвластия в США после президентских выборов, Россия повторяет восточноукраинский сценарий 2014 года, но уже на территории НАТО. В „день Х“ главнокомандующий НАТО приказывает перебросить 300 тысяч военнослужащих альянса, в том числе, 30 тысяч солдат бундесвера на восточный фланг НАТО.

Цель разработки таких планов, поясняет эксперт, подготовиться к различным вариантам нападения, чтобы выяснить, например, насколько быстро можно будет перебросить войска к потенциальному театру военных действий, понять, где могут возникнуть проблемы, и в ходе учений своевременно их устранить.

„В данном случае, - подчеркнул Рихтер в беседе с DW, - речь однозначно не идет о конкретном прогнозе российского нападения, а о возможном сценарии того, что могло бы произойти, и соответствующим образом научить войска реагировать и извлечь должные выводы. Замечу еще раз: это не прогноз нападения и это не имеет никакого отношения к вероятности нападения“.

Штефан Майстер: „Паника, привнесенная в дискурс Германии“

У эксперта Германского общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера (Stefan Meister) - двойственное отношение к изложенному Bild сценарию. С одной стороны, по его словам, „полезно разрабатывать разные сценарии нападения России на НАТО, даже если это сравнительно нереалистично, поскольку сейчас Россия очень сильно вовлечена в военные действия в Украине и несет крупные потери в живой силе и технике. Но мы ведь и большой войны России против Украины не ожидали, не были к ней готовы“, - признал эксперт.

Майстер считает, что у России в настоящий момент нет потенциала начинать большую войну против НАТО. „Но и исключить нападение РФ на страны Балтии нельзя, - добавил он. - Поэтому надо готовиться и к таким сценариям, но не впадать в крайности и не начинать уверять, что это самый реалистичный сценарий“.

С другой стороны, Штефан Майстер говорит об определенной „истерии“ в публичной дискуссии, особенно в определенных кругах, в которых „очень завышается вероятность атаки России на страны НАТО“. Надо более тщательно анализировать, что действительно реалистично ожидать со стороны РФ, а что является „просто паникой, которую привносят в наш дискурс страны, которые могут быть затронуты (российской агрессией. - Ред.)“, сказал Майстер, намекая на страны Балтии. „Нам нужен баланс в этой дискуссии: готовиться к различным сценариям - да, но не так, чтобы начиналась истерика, которая делу не поможет“.

„Разумеется, - констатирует эксперт DGAP, - надо прорабатывать разные сценарии нападения России на зону ответственности НАТО, подсчитывать, сколько в таком случае потребуется войск и боевой техники. Но в настоящий момент куда насущнее думать о том, в чем Украина будет нуждаться через год, через два года, и уже сейчас размещать соответствующие заказы (на предприятиях ВПК. - Ред.)“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.