За рубежом
16.01.2024, 20:09

АТАКА НА СТРАНЫ БАЛТИИ | „Времени для подготовки не много“. Почему все чаще предупреждают, что Россия нападет на страны Балтии?

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Россия применит ядерное оружие?
Владимир Путин наблюдает за военными учениями.
Владимир Путин наблюдает за военными учениями.
ФОТО: Vladimir Metzel/TASS | Scanpix

„Нападение на страны Балтии должно спровоцировать ответ НАТО, и в этом случае то, о чем сейчас предупреждают в Швеции, Германии и странах Балтии, станет реальностью. Нужно готовится к войне“.

Шведское военное руководство призвало граждан страны морально готовиться к тому, что может начаться война. И это не первая европейская страна, где звучат подобные призывы. В прошлом аналогичные заявления поступали из Германии, Бельгии, Нидерландов и Чехии, не говоря уже о странах Балтии и Польше. Сегодня об этом же заявила Кая Каллас. Основная угроза исходит от России. Главнокомандующий бельгийской армии заявил, что не исключает, что Кремль, воюющий в Украине, может вторгнуться и в страны Балтии. Голландское военное руководство пошло еще дальше: оно призвало граждан запастись едой и водой. А министр обороны Швеции выразил обеспокоенность тем, что подготовка системы гражданской обороны страны ведется недостаточно быстро, учитывая угрозу российской агрессии.

Готовится ли Европа к большой войне и возможна ли такая война? Delfi побеседовал с Юрием Федоровым, военным аналитиком, живущим в Праге.

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