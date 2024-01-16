АТАКА НА СТРАНЫ БАЛТИИ | „Времени для подготовки не много“. Почему все чаще предупреждают, что Россия нападет на страны Балтии?

Шведское военное руководство призвало граждан страны морально готовиться к тому, что может начаться война. И это не первая европейская страна, где звучат подобные призывы. В прошлом аналогичные заявления поступали из Германии, Бельгии, Нидерландов и Чехии, не говоря уже о странах Балтии и Польше. Сегодня об этом же заявила Кая Каллас. Основная угроза исходит от России. Главнокомандующий бельгийской армии заявил, что не исключает, что Кремль, воюющий в Украине, может вторгнуться и в страны Балтии. Голландское военное руководство пошло еще дальше: оно призвало граждан запастись едой и водой. А министр обороны Швеции выразил обеспокоенность тем, что подготовка системы гражданской обороны страны ведется недостаточно быстро, учитывая угрозу российской агрессии.