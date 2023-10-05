ВИДЕО | Поддержка НАТО среди неэстонцев выросла в два раза, но 4% - на стороне РФ. Правительство рассказало о новых решениях(10)
Сегодня 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр здоровья Рийна Сиккут и министр обороны Ханно Певкур.
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Маргус Цахкна сообщил, что сегодня замещает премьер-министра Каю Каллас, которая находится с рабочей поездкой в Испании.
Было принято 30 решений, например, правительство утвердило лауреатов премии в сфере образования, но имена будут названы на торжественном мероприятии в субботу. Цахкна поздравил всех причастных с Днем учителя. "Я только что из школы своей дочери, и на самом деле это великолепно, что мы можем давать эстонское образование на эстонском языке“, — заявил министр.
Цахкна рассказал о своем недавнем визите в Киев. Более подробно о визите можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Министр Певкур тоже начал с поздравления учителям и рассказа о визите в Украину. Он отметил, что все встречи, которые он там провел, были эмоциональные, но и продуктивные. "Зеленский дал понять, что ему уже немного стыдно просить помощи у Эстонии, так как мы и так им очень сильно помогли. Но мы продолжим оказывать поддержку“, — заявил Певкур. Интервью с Певкуром в Киеве читайте ЗДЕСЬ.
Завтра он отправится в Выру на публичное собрание на тему расширения полигона Нурсипалу. На сайте госканцелярии обнародовало исследование общественного мнения, согласно которому 79% жителей Эстонии доверяют НАТО. Среди жителей Эстонии этот процент был всегда высоким, но важное изменение, по словам министра, заключается в том, что начиная с 2002 до последнего исследования среди иноязычного населения поддержка НАТО выросла в два раза. “Поддержка членства НАТО среди неэстонцев впервые превысила 50%, достигнув 53%“, — сообщил он. Согласно этому же исследованию, 83% жителей Эстонии выступают за то, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. "Однако, не будем забывать, что 4% ответивших сказали, что поддерживают Россию“, - отметил министр. Он выразил надежду, что к следующему исследованию ситуация изменится к лучшему.
Министр Сиккут рассказала о решениях относительно закона о здравоохранении населения, отправленном на круг согласования. Она отметила, что, хотя вчера СМИ освещали закон в основном с точки зрения изменений, связанных с татуировками и соляриями, цели закона намного шире. "Отдельно подчеркну, что закон о здравоохранении населения — это то, что создает основу, чтобы все сферы учитывали в в рамках своей зоны ответственности влияние на здоровье людей“. Более подробно о законе читайте ЗДЕСЬ.
Отвечая на вопрос журналиста TV3 о происходящем в футбольном союзе (если большинство других стран быстро осудили решение УЕФА о допуске российских молодежных сборных, то Эстонский футбольный союз сделал это только вчера, когда начали уходить спонсоры — прим.ред.), Ханно Певкур сказал: "Здесь не идет речи о том, что мы могли бы даже подумать, чтобы сыграть с Россией. Я жду объяснений от Эстонского футбольного союза по поводу того, что союз выбрали организатором. Союз говорит, что Эстония не будет играть, но мне хотелось бы услышать, как союз скажет, что в этом случае не будет и организовывать“.
Маргус Цахкна со своей стороны добавил: "Мы реализуем политику изоляции агрессора, и одна из важных тем — это спорт, который для России всегда был инструментом политического влияния. Мы видели, что с инициативы Эстонии Россия была изолировала из разных мест, например, из руководства ООН, но теперь мы видим, как она медленно начинает просачиваться обратно. Мы ни в коем случае не должны делать каких-либо послаблений. Надеюсь, что Олимпийские игры в Париже пройдут без россиян“.
„Я могу только согласиться. Как бы мы ни старались разделить спорт и политику, для России спорт – это политика“, — добавила к вышесказанному Сиккут.
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