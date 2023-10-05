Новости Эстонии
05.10.2023, 11:50

ВИДЕО | Поддержка НАТО среди неэстонцев выросла в два раза, но 4% - на стороне РФ. Правительство рассказало о новых решениях

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Сегодня 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр здоровья Рийна Сиккут и министр обороны Ханно Певкур.

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Маргус Цахкна сообщил, что сегодня замещает премьер-министра Каю Каллас, которая находится с рабочей поездкой в Испании.

Было принято 30 решений, например, правительство утвердило лауреатов премии в сфере образования, но имена будут названы на торжественном мероприятии в субботу. Цахкна поздравил всех причастных с Днем учителя. "Я только что из школы своей дочери, и на самом деле это великолепно, что мы можем давать эстонское образование на эстонском языке“, — заявил министр.

Цахкна рассказал о своем недавнем визите в Киев. Более подробно о визите можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Министр Певкур тоже начал с поздравления учителям и рассказа о визите в Украину. Он отметил, что все встречи, которые он там провел, были эмоциональные, но и продуктивные. "Зеленский дал понять, что ему уже немного стыдно просить помощи у Эстонии, так как мы и так им очень сильно помогли. Но мы продолжим оказывать поддержку“, — заявил Певкур. Интервью с Певкуром в Киеве читайте ЗДЕСЬ.

Завтра он отправится в Выру на публичное собрание на тему расширения полигона Нурсипалу. На сайте госканцелярии обнародовало исследование общественного мнения, согласно которому 79% жителей Эстонии доверяют НАТО. Среди жителей Эстонии этот процент был всегда высоким, но важное изменение, по словам министра, заключается в том, что начиная с 2002 до последнего исследования среди иноязычного населения поддержка НАТО выросла в два раза. “Поддержка членства НАТО среди неэстонцев впервые превысила 50%, достигнув 53%“, — сообщил он. Согласно этому же исследованию, 83% жителей Эстонии выступают за то, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. "Однако, не будем забывать, что 4% ответивших сказали, что поддерживают Россию“, - отметил министр. Он выразил надежду, что к следующему исследованию ситуация изменится к лучшему.

Результаты исследования

Согласно результатам проведенного в сентябре мониторинга общественного мнения, жители Эстонии активно поддерживают членство в НАТО. Oтношение к равенству браков стало более позитивным, тогда как доверие к правительству и Рийгикогу сократилось.

В сравнении с весной отношение к равенству браков стало более позитивным. Если в мае 55 процентов населения поддерживали идею, что равенство браков гарантирует всем людям одинаковые права и обязанности, то в сентябре так считали уже 59 процентов населения.

Стабильно отношение к вопросу о переходе на обучение на эстонском языке. В мае 76 процентов жителей страны считали, что переход на обучение на эстонском языке обеспечивает всем живущим в Эстонии детям равные возможности получить качественное образование на эстонском языке. В сентябре этот показатель остался примерно на том же уровне, составив 74 процента. Среди эстонцев с утверждением согласилось подавляющее большинство респондентов (88 процентов), в то время как среди жителей Эстонии других национальностей согласных с этим утверждением было немного меньше, чем несогласных (45 процентов согласны и 51 процент не согласен).

Поддержка предстоящих налоговых реформ среди населения уменьшилась. В мае 50 процентов жителей высказались в пользу необходимости изменений в налоговой системе, тогда как к сентябрю этот показатель сократился до 43 процентов. Примечательно изменение мнения среди эстонцев: если в мае 60 процентов считали реформы нужными, то к сентябрю их доля снизилась до 51 процента. Среди представителей других национальностей всего 24 процента считают, что налоговые изменения необходимы.

Отношение к предстоящим налоговым реформам особенно негативно в возрастной группе от 50 до 64 лет. Среди регионов наиболее критично настроены жители Северо-Восточной Эстонии.

Уменьшилось доверие к правительству и Рийгикогу. Доля населения, доверяющего правительству, снизилась по сравнению с маем на девять процентов – с 48 до 39. Ещё более заметно снизилась доля тех, кто доверяет Рийгикогу — с 45 процентов в мае до 32 процентов в сентябре. В то время как уровень доверия к президенту остался относительно стабильным (с 72 процентов в мае до 69 процентов в сентябре), количество людей, выразивших к нему полное доверие, сократилось с 34 процентов до 24 процентов.

Растет поддержка членства в НАТО среди жителей других национальностей

Поддержка членства Эстонии в НАТО остается высокой и составляет 79 процентов среди всего населения (в мае 78 процентов). Среди эстонцев уровень поддержки традиционно остается стабильным, колеблясь между 91 процентом и 94 процентами. Однако среди жителей других национальностей произошел значительный рост поддержки, достигнув самого высокого уровня за последние годы — 53 процентов (прежде она была ниже 50 процентов). По сравнению с началом 2022 года поддержка членства в НАТО среди жителей других национальностей выросла в два раза.

Поддержка Украины по-прежнему высока – 83 процента жителей страны осуждают военные действия России в Украине. При этом 13 процентов жителей Эстонии не высказали определенной позиции по этому вопросу, а четыре процента поддерживают действия России. Тем не менее, наблюдается небольшое снижение готовности эстонцев оказывать помощь Украине, включая прием военных беженцев.

Если в первой половине 2023 года доля жителей, поддерживающих прием военных беженцев из Украины, составляла 66-74 процента, то в сентябре соответствующий показатель снизился до 60 процентов. Поддержка приема беженцев уменьшилась, прежде всего, среди эстонцев. Если в первой половине 2023 года среди эстонцев прием беженцев поддерживали 74-82 процента, то в сентябре таковых было 66 процентов. Среди жителей других национальностей уровень поддержки приема беженцев также уменьшился: с 48-56 процентов в первой половине года до 46 процентов в сентябре.

Уровень общей удовлетворенности не изменился

Если в мае общее чувство безопасности жителей повысилось, то к сентябрю оно снова немного уменьшилось. В сентябре 56 процентов жителей считали, что сейчас Эстонское государство может чувствовать себя в безопасности, в то время как в мае такого мнения придерживался 61 процент респондентов, а в марте – 55 процентов. Живя в Эстонии, в безопасности себя чувствуют 72 процента (в мае 75 процентов, а в марте – 68 процентов).

Общий уровень удовлетворенности жизнью среди жителей Эстонии остается стабильным. В мае жизнью были довольны 72 процента населения, в сентябре – 71 процент. Возможность справляться в финансовом плане и чувство уверенности остались прежними и не снизились в преддверии зимы и отопительного сезона. Доля жителей, испытывающих финансовые затруднения, незначительно снизилась с 26 процентов в мае до 24 процентов в сентябре. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении экономической неопределенности: этот показатель снизился с 48 процентов в мае до 46 процентов в сентябре.


Государственная канцелярия в сотрудничестве с фирмой Turu-uuringute AS регулярно проводит мониторинг общественного мнения. Исследование направлено на выявление отношения людей к актуальным общественным вопросам и уровню доверия к государственным институтам.

Целевой группой опроса являются проживающие в Эстонии люди в возрасте 15 лет и старше. Среди респондентов пропорционально представлены женщины и мужчины разных национальностей и разного возраста, с разным уровнем образования и доходами, из разных регионов Эстонии.

В проведенном в сентябре опросе приняли участие 1510 человек, респонденты отвечали на вопросы исследования в интернете и по телефону.

Подробнее о результатах исследования можно узнать на веб-странице правительства: https://www.riigikantselei.ee/uuringud

Министр Сиккут рассказала о решениях относительно закона о здравоохранении населения, отправленном на круг согласования. Она отметила, что, хотя вчера СМИ освещали закон в основном с точки зрения изменений, связанных с татуировками и соляриями, цели закона намного шире. "Отдельно подчеркну, что закон о здравоохранении населения — это то, что создает основу, чтобы все сферы учитывали в в рамках своей зоны ответственности влияние на здоровье людей“. Более подробно о законе читайте ЗДЕСЬ.

Отвечая на вопрос журналиста TV3 о происходящем в футбольном союзе (если большинство других стран быстро осудили решение УЕФА о допуске российских молодежных сборных, то Эстонский футбольный союз сделал это только вчера, когда начали уходить спонсоры — прим.ред.), Ханно Певкур сказал: "Здесь не идет речи о том, что мы могли бы даже подумать, чтобы сыграть с Россией. Я жду объяснений от Эстонского футбольного союза по поводу того, что союз выбрали организатором. Союз говорит, что Эстония не будет играть, но мне хотелось бы услышать, как союз скажет, что в этом случае не будет и организовывать“.

Маргус Цахкна со своей стороны добавил: "Мы реализуем политику изоляции агрессора, и одна из важных тем — это спорт, который для России всегда был инструментом политического влияния. Мы видели, что с инициативы Эстонии Россия была изолировала из разных мест, например, из руководства ООН, но теперь мы видим, как она медленно начинает просачиваться обратно. Мы ни в коем случае не должны делать каких-либо послаблений. Надеюсь, что Олимпийские игры в Париже пройдут без россиян“.


„Я могу только согласиться. Как бы мы ни старались разделить спорт и политику, для России спорт – это политика“, — добавила к вышесказанному Сиккут.

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