ВИДЕО | Поддержка НАТО среди неэстонцев выросла в два раза, но 4% - на стороне РФ. Правительство рассказало о новых решениях

Результаты исследования

Согласно результатам проведенного в сентябре мониторинга общественного мнения, жители Эстонии активно поддерживают членство в НАТО. Oтношение к равенству браков стало более позитивным, тогда как доверие к правительству и Рийгикогу сократилось.

В сравнении с весной отношение к равенству браков стало более позитивным. Если в мае 55 процентов населения поддерживали идею, что равенство браков гарантирует всем людям одинаковые права и обязанности, то в сентябре так считали уже 59 процентов населения.



Стабильно отношение к вопросу о переходе на обучение на эстонском языке. В мае 76 процентов жителей страны считали, что переход на обучение на эстонском языке обеспечивает всем живущим в Эстонии детям равные возможности получить качественное образование на эстонском языке. В сентябре этот показатель остался примерно на том же уровне, составив 74 процента. Среди эстонцев с утверждением согласилось подавляющее большинство респондентов (88 процентов), в то время как среди жителей Эстонии других национальностей согласных с этим утверждением было немного меньше, чем несогласных (45 процентов согласны и 51 процент не согласен).

Поддержка предстоящих налоговых реформ среди населения уменьшилась. В мае 50 процентов жителей высказались в пользу необходимости изменений в налоговой системе, тогда как к сентябрю этот показатель сократился до 43 процентов. Примечательно изменение мнения среди эстонцев: если в мае 60 процентов считали реформы нужными, то к сентябрю их доля снизилась до 51 процента. Среди представителей других национальностей всего 24 процента считают, что налоговые изменения необходимы.

Отношение к предстоящим налоговым реформам особенно негативно в возрастной группе от 50 до 64 лет. Среди регионов наиболее критично настроены жители Северо-Восточной Эстонии.

Уменьшилось доверие к правительству и Рийгикогу. Доля населения, доверяющего правительству, снизилась по сравнению с маем на девять процентов – с 48 до 39. Ещё более заметно снизилась доля тех, кто доверяет Рийгикогу — с 45 процентов в мае до 32 процентов в сентябре. В то время как уровень доверия к президенту остался относительно стабильным (с 72 процентов в мае до 69 процентов в сентябре), количество людей, выразивших к нему полное доверие, сократилось с 34 процентов до 24 процентов.

Растет поддержка членства в НАТО среди жителей других национальностей

Поддержка членства Эстонии в НАТО остается высокой и составляет 79 процентов среди всего населения (в мае 78 процентов). Среди эстонцев уровень поддержки традиционно остается стабильным, колеблясь между 91 процентом и 94 процентами. Однако среди жителей других национальностей произошел значительный рост поддержки, достигнув самого высокого уровня за последние годы — 53 процентов (прежде она была ниже 50 процентов). По сравнению с началом 2022 года поддержка членства в НАТО среди жителей других национальностей выросла в два раза.

Поддержка Украины по-прежнему высока – 83 процента жителей страны осуждают военные действия России в Украине. При этом 13 процентов жителей Эстонии не высказали определенной позиции по этому вопросу, а четыре процента поддерживают действия России. Тем не менее, наблюдается небольшое снижение готовности эстонцев оказывать помощь Украине, включая прием военных беженцев.

Если в первой половине 2023 года доля жителей, поддерживающих прием военных беженцев из Украины, составляла 66-74 процента, то в сентябре соответствующий показатель снизился до 60 процентов. Поддержка приема беженцев уменьшилась, прежде всего, среди эстонцев. Если в первой половине 2023 года среди эстонцев прием беженцев поддерживали 74-82 процента, то в сентябре таковых было 66 процентов. Среди жителей других национальностей уровень поддержки приема беженцев также уменьшился: с 48-56 процентов в первой половине года до 46 процентов в сентябре.

Уровень общей удовлетворенности не изменился

Если в мае общее чувство безопасности жителей повысилось, то к сентябрю оно снова немного уменьшилось. В сентябре 56 процентов жителей считали, что сейчас Эстонское государство может чувствовать себя в безопасности, в то время как в мае такого мнения придерживался 61 процент респондентов, а в марте – 55 процентов. Живя в Эстонии, в безопасности себя чувствуют 72 процента (в мае 75 процентов, а в марте – 68 процентов).

Общий уровень удовлетворенности жизнью среди жителей Эстонии остается стабильным. В мае жизнью были довольны 72 процента населения, в сентябре – 71 процент. Возможность справляться в финансовом плане и чувство уверенности остались прежними и не снизились в преддверии зимы и отопительного сезона. Доля жителей, испытывающих финансовые затруднения, незначительно снизилась с 26 процентов в мае до 24 процентов в сентябре. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении экономической неопределенности: этот показатель снизился с 48 процентов в мае до 46 процентов в сентябре.



Государственная канцелярия в сотрудничестве с фирмой Turu-uuringute AS регулярно проводит мониторинг общественного мнения. Исследование направлено на выявление отношения людей к актуальным общественным вопросам и уровню доверия к государственным институтам.

Целевой группой опроса являются проживающие в Эстонии люди в возрасте 15 лет и старше. Среди респондентов пропорционально представлены женщины и мужчины разных национальностей и разного возраста, с разным уровнем образования и доходами, из разных регионов Эстонии.

В проведенном в сентябре опросе приняли участие 1510 человек, респонденты отвечали на вопросы исследования в интернете и по телефону.