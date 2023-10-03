ФОТО И ВИДЕО | Цахкна на открытии восстановленного при поддержке Эстонии моста в украинском Малине: этот мост приблизит вас к НАТО и ЕС(2)
Сегодня, 3 октября, министр иностранных дел Маргус Цахкна открыл в Житомирской области мост, реконструированный при поддержке Эстонии. Это второй проект, завершенный в рамках восстановления Украины. В июне этого года было завершено строительство детского сада в городе Овруч.
6 марта 2022 года российские войска подвергли бомбардировке Житомирскую область, разрушив Малинский мост, соединяющий два города.
“Восстановление моста - это не только крайне необходимый проект для местного населения, но и значительный шаг, демонстрирующий, что Эстония продолжает восстанавливать Украину и остается примером для подражания во всем мире“, - сказал Цахкна. На строительство моста Эстония выделила один миллион евро, что составляет одну треть стоимости моста.
„Мы продолжаем оказывать украинцам экономическую помощь, военную поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни, а Украина могла стать членом Европейского Союза. Восстановление Украины займет десятилетия, и нам необходимо последовательно заниматься этим вопросом“, - заявил Цахкна. Я также еще раз сказал своим украинским коллегам и коллегам из ЕС, что Эстония будет поддерживать Украину до победы в войне и даже после нее. Украина борется за свободу всех нас“.
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