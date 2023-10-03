ФОТО И ВИДЕО | Цахкна на открытии восстановленного при поддержке Эстонии моста в украинском Малине: этот мост приблизит вас к НАТО и ЕС

“Восстановление моста - это не только крайне необходимый проект для местного населения, но и значительный шаг, демонстрирующий, что Эстония продолжает восстанавливать Украину и остается примером для подражания во всем мире“, - сказал Цахкна. На строительство моста Эстония выделила один миллион евро, что составляет одну треть стоимости моста.

„Мы продолжаем оказывать украинцам экономическую помощь, военную поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни, а Украина могла стать членом Европейского Союза. Восстановление Украины займет десятилетия, и нам необходимо последовательно заниматься этим вопросом“, - заявил Цахкна. Я также еще раз сказал своим украинским коллегам и коллегам из ЕС, что Эстония будет поддерживать Украину до победы в войне и даже после нее. Украина борется за свободу всех нас“.