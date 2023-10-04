За рубежом
04.10.2023, 21:12

RUSDELFI В УКРАИНЕ | В Малине открыли мост, в который Эстония инвестировала миллион евро. Цахкна: "Я остаюсь в Украине"

 

3 октября в Житомирской области, в городе Малин, состоялось официальное открытие моста, который был построен за счет средств Эстонии и Украины.

Накануне в Киеве состоялась встреча министров иностранных дел всех 27 стран ЕС. После официальных встреч все министры отправились домой, а министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал: "А я остаюсь в Украине, поеду в Малин на открытие моста".

В Житомирской области уже во второй раз проходит официальная церемония, на которой поднимаются два флага - Украины и Эстонии. Недавно Эстония открыла детский сад в Овручах, теперь же состоялось официальное открытие реконструированного моста, соединяющего две части города. Мост был разрушен 6 марта 2022 в результате российской атаки.

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