RUSDELFI В УКРАИНЕ | В Малине открыли мост, в который Эстония инвестировала миллион евро. Цахкна: "Я остаюсь в Украине"

Накануне в Киеве состоялась встреча министров иностранных дел всех 27 стран ЕС. После официальных встреч все министры отправились домой, а министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал: "А я остаюсь в Украине, поеду в Малин на открытие моста".

В Житомирской области уже во второй раз проходит официальная церемония, на которой поднимаются два флага - Украины и Эстонии. Недавно Эстония открыла детский сад в Овручах, теперь же состоялось официальное открытие реконструированного моста, соединяющего две части города. Мост был разрушен 6 марта 2022 в результате российской атаки.