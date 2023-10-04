04.10.2023, 21:12
RUSDELFI В УКРАИНЕ | В Малине открыли мост, в который Эстония инвестировала миллион евро. Цахкна: "Я остаюсь в Украине"
3 октября в Житомирской области, в городе Малин, состоялось официальное открытие моста, который был построен за счет средств Эстонии и Украины.
Накануне в Киеве состоялась встреча министров иностранных дел всех 27 стран ЕС. После официальных встреч все министры отправились домой, а министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал: "А я остаюсь в Украине, поеду в Малин на открытие моста".