DELFI В УКРАИНЕ | Певкур о членстве Украины в ЕС: „Все реально. Когда-то и членство Эстонии казалось нереальным“

Целью визита, по словам Певкура, было выражение солидарности и обсуждение важных вопросов. „Основной целью, конечно, было сказать народу и руководству Украины, что Эстония будет с Украиной столько, сколько потребуется“, — заявил министр в интервью RusDelfi. В ходе визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с новым министром обороны Рустемом Умеровым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Олексием Даниловым. „Основная тема разговоров касалась военной поддержки, как мы можем помочь Украине, каковы задачи союзников. Говорили о том, что Эстония вместе с Люксембургом создали ИТ-коалицию для помощи Украине. Была возможность посетить те места, в которых я был непосредственно после эскалации весной прошлого года, то есть в Ирпене и Буче. Было отрадно видеть, что восстановление Украины идет полным ходом“, — сказал Певкур и добавил, что руководство Бучи надеется восстановить все к лету следующего года.

Говоря о перспективе членства Украины в ЕС, Певкур отметил, что это вполне реально. „Все реально. Когда-то и членство Эстонии могло казаться нереальным, но у нас была четкая цель и задача. Как и у Украины сейчас четкая цель — быть членом ЕС и НАТО. И, конечно, Эстония поддерживает Украину в этом. Мы делим одну историю. То, что сейчас делает здесь Россия, совершенно немыслимо“, — подчеркнул министр.

Певкур выразил глубокие соболезнования семье погибшего в Украине эстонского добровольца. „Каждый потерянный на поле боя войн — это трагедия“, — отметил он.

„Многие люди со всего мира пришли на помощь Украине. Эти люди сделали этот добровольный выбор — поддержать украинский народ в борьбе с агрессором. Сегодня этот агрессор насилует женщин, депортирует детей, убивает невинных людей, бомбит критическую инфраструктуру, так что я понимаю людей, которые выбрали этот путь. Осуждать их неприемлемо“.