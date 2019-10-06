Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
20.08.2023, 06:00

Город-сад: как развиваются „легкие“ столицы и насколько эффективны „зеленые вмешательства“?

 
Городское садоводство. Выращивание собственных продуктов питания становится все более популярным трендом во всем мире.
Городское садоводство. Выращивание собственных продуктов питания становится все более популярным трендом во всем мире.
ФОТО: Delfi Meedia

Одна из целей Таллинна как Зеленой столицы Европы – запустить в 2023 году как можно больше различных проектов, чтобы столица Эстонии стала населенным пунктом с устойчивым городским пространством. Но что именно означает этот термин, и какие проекты реализует город?

Руководитель проекта Зеленой столицы Криста Кампус говорит, что устойчивый город – это среда, созданная для всех жителей этого города, и то, как им всем будет комфортно, безопасно и хорошо жить в этом городе. Важно, чтобы это происходило в условиях, когда все природные ресурсы используются максимально эффективно и разумно. „Хотя велодорожки абсолютно необходимы и их сеть в городе должна быть широкой, – говорит Криста Кампус, – нам также нужно думать о том, как по городу могут передвигаться люди с ограниченными возможностями, как живется в городе семьям с детьми и как все это соответствовало бы постоянно меняющимся климатическим условиям, целям Зеленого поворота и т. д.“

„Устойчивое городское пространство распространяется и на социальные аспекты, где как для пожилых людей, так и для инвалидов речь идет не только о возможностях передвижения, но шире, об обеспечении лучших условий жизни: досуга, медицинских услуг, возможностей для социализации и так далее. В общем, в Таллинне мы также приняли все принципы устойчивого развития ООН, которых насчитывается около двадцати. Одни из них с точки зрения Таллинна важны, другие нет. Мы, со своей стороны, концентрируемся на том, что можем сделать здесь“, – говорит Криста Кампус.

Директор по стратегии города Райдо Рооп добавляет, что устойчивость в широком смысле означает, как управлять городом таким образом, чтобы всех ресурсов потреблялось ровно столько, сколько необходимо и как можно меньше – от энергии до товаров народного потребления, от питьевой воды до чистого воздуха и т. д. Хотя в случае устойчивого города лучше всего понимаются в основном зеленый транспорт и низкий уровень загрязнения, Таллинн сосредоточился на сокращении всех видов потребления. Например, принят регламент организации „зеленых“ мероприятий в городе, где вся тара должна утилизироваться.

„Если брать, к примеру, СО2 от энергопотребления, то каждый город должен обеспечить достаточные объемы леса и природы, чтобы противостоять загрязнению, вызванному городом, который может справиться с этим ущербом. Поскольку в городе столько зелени создать невозможно, Таллинн должен также думать о том, чтобы у него были, так сказать, „легкие“ города, то есть леса вокруг него. На данный момент, если взять за основу всю Эстонию, наши леса могут покрыть только 10 % загрязнений, которые мы создаем, и это никоим образом не устойчивость“, – приводит пример Рооп.

Город, в котором хочется жить

С точки зрения устойчивого городского пространства в течение года Зеленой столицы в центре внимания пять основных идей: гендерное равенство, доступная чистая вода, изменения климата, энергетическая устойчивость и, в более широком смысле, устойчивый взгляд на город. Таким образом, руководители проекта хотят сделать Таллинн таким, чтобы здесь хотелось жить, чтобы город „не выплескивался“ в пригороды, откуда люди ездят в центр только на работу. Однако это не означает, что на развитие пригородных центров упор не делается.

„Мы запустили множество различных проектов, чтобы сделать Таллинн более зеленым в этом году и в будущем. Проект „Зеленый след“ объединяет мероприятия, направленные на внедрение нового озеленения, улучшение качества зеленых зон и качества пространства интенсивно используемых мест. Мы сами называем это „зелеными вмешательствами“, и в наших планах — посадить деревья по всему городу, озеленить как можно больше крыш автобусных остановок, а в местах, где, например, есть участки с ненужным асфальтовым покрытием, устроить небольшие „карманные“ парки, что дало бы возможность сообществам делать общее дело“, — перечисляет Кампус.

Еще одним важным видом деятельности является создание в городе различных лугов. Они дают возможность восстанавливаться и расширяться биоразнообразию. Это делается в сотрудничестве с Таллиннским обществом пчеловодов, для которого наличие таких лугов необходимо, чтобы пчелам было где летать. Однако мед – не единственная в Зеленой столице зеленая деятельность, связанная с едой. Одна из самых горячих новых инициатив это концепция съедобного леса, которая предполагает посадку в городе фруктовых деревьев: яблонь, груш, вишен. Продолжается и развитие учебных и общественных садов, но с акцентом на том, что эти сады могут реально кормить людей, а не просто быть увлечением.

„Выращивание собственной еды – это растущая тенденция во всем мире, мы сами ездили в Данию, чтобы ее исследовать. На данный момент объем, в котором используются такие сады, еще невелик, но он все же растет. Грядки и участки возвращаются, в этом заинтересованы и город, и люди. Кроме того, такие общие сады это и хорошие места для общения, особенно с точки зрения стареющего населения, в котором больше одиноких людей. Кроме того, там происходит интеграция, а активная деятельность на свежем воздухе в саду обеспечивает лучшее здоровье. Тут прекрасный пример того, что означает эта устойчивость и насколько возможно с помощью одного небольшого проекта решать разные проблемы разных сообществ“, – говорит Кампус.

Более зеленый городской транспорт

Цель долгосрочной климатической программы Таллинна – достижение климатической нейтральности столицы к 2050 году. Направленный на будущее таллиннский план устойчивой энергетической экономики и адаптации к изменению климата направлен на уменьшение воздействия городской жизни и экономики на климат, производимое таким образом, чтобы обогащать экономику и городскую среду. В этом плане большую роль играет и транспорт: на его счет в Таллинне есть несколько проектов, как действующих, так и готовящихся к вводу.

Таллинн заказал свои первые электрические автобусы, и на улицах столицы будет целых 15 таких новых зеленых транспортных средств. Это поможет снижению выбросов CO2 в городском транспорте и многих мотивирует к пользованию скорее общественным транспортом. Кроме того, уже ведется строительство трамвайной линии в Старый порт, и к нему, очевидно, будет добавление.

Принимаются решения, какой будет следующая, так сказать, новая линия“, – добавляет Рооп. Сейчас стоит вопрос о продлении линий между Тонди-Ярве или в Пельгуранд.

Изменить образ мышления

Главное, чего надеются достичь в год Зеленой столицы, – это изменение образа мышления: как с точки зрения управления городом, так и с точки зрения деятельности горожан. В идеале все, что происходит, развивается и делается в городе, всегда может быть основано на Зеленом повороте и измерении устойчивости.

„Как общество мы договорились, что наши расходы на оборону составляют фиксированный процент от ВВП, и никакая политическая партия, правительство или учреждение не будут его касаться. Мы считаем, что это имеет решающее значение для нас как страны. Точно так же может измениться и образ мышления, чтобы все, что мы делаем – в городе и в стране – сразу проходило основательную экологическую экспертизу. Мне кажется, что такой образ мышления начинает приживаться“, – объясняет Кампус.

Руководитель проекта Зеленой столицы добавляет, что уже сейчас в Таллиннской городской управе происходят изменения: там на все смотрят, исходя из того, чтобы новые планировки, новые стройки и новые проекты были максимально экологичны, но совместимы друг с другом, и выполнить эту цель, чтобы через 10–15 лет Таллинн стал еще лучшим местом для жизни.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru

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