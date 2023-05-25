Новый городской каталог озеленения поможет всем садоводам поддержать биоразнообразие природы в столице
Для человека естественно находиться в окружении природы. Необходимо биоразнообразие и городского пространства – с одной стороны, нам нравится жить среди природы, с другой стороны, город является важным местом обитания разных видов растений и животных. Таллинн стремится обеспечить горожанам богатую зеленью городскую среду, которая способствует здоровому образу жизни и близости к природе.
Ландшафтный архитектор Лийви Мяэкаллас и эксперт по биоразнообразию Меэлис Уустал составили каталог озеленения для поддержания биоразнообразия, куда вошли около 800 растений для улицы, парка и сада. Целью создания каталога было собрать информацию о дикорастущих и культурных растениях, которые не только радуют глаз, но и обеспечивают пищу для опылителей и других групп животных.
Поддержание природного разнообразия в городской среде
Новый, подготовленный городом Таллинном в сотрудничестве со специалистами каталог озеленения для поддержания биоразнообразия создан и для специалистов по озеленению, и для любого садовода. Каталог подготовлен именно с учетом опылителей, потому что исчезновение в мире дневной бабочки, пчелы-отшельницы, шмеля, мухи-журчалки, ночной бабочки сейчас это большая и усугубляющаяся проблема“. В то же время очень просто сделать выбор, который поможет решить эту проблему: „При выборе растений для сада или балконных ящиков люди могут отдавать предпочтение именно тем, что необходимы для выживания исчезающих видов“. Так, можно найти самые подходящие растения для того, чтобы привлечь в сад дневных бабочек и другие группы опылителей.
Биоразнообразие Таллинна зависит от нас самих
„Город Таллинн удивительно богат природой, и чем больше мы исследуем, тем больше сюрпризов в этой сфере преподносит наша столица“, – говорит ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.
Он приводит в пример бархатницу ликаон – редкую бабочку, нашедшую для себя прекрасные места на песках и альварах Таллинна, тогда как за пределами столицы мест ее обитания все меньше. „Нашли для себя места обитания в столице и другие виды, включенные в список охраняемых первой или второй категории охраны. Например, в Таллинне живет камышовая жаба, обыкновенная ящерица, не говоря уже о большом ястребе. Помимо редких есть и более распространенные виды, с которыми люди постоянно общаются – белки, ежи, черные дрозды“, – перечисляет Уустал.
Сейчас известны районы Таллинна с наибольшим биооразнообразием, а также то, что нужно делать, чтобы его поддерживать. Эксперт подчеркивает, что необходимо в том числе проводить природоохранные работы – например, регулярно ухаживать за луговыми зонами, а также очищать от тины и открывать солнцу пруды для нереста лягушек: „В следующие годы в зеленых зонах Таллинна нужно будет делать все больше и больше. Городские толоки по сохранению природы в рамках года Зеленой столицы дадут хороший старт этим масштабным природоохранным мероприятиям“.
Важно знать природные богатства своего города, сохранять их и знакомить с ними.
Уустал подчеркивает, что самыми важными сейчас являются именно окраинные районы: „Например, в Хааберсти, Нымме и Пирита сохранились зеленые зоны, их обязательно нужно поддерживать, и даже если эти районы будут застраиваться, нужно обеспечить, чтобы между зданиями проходили зеленые зоны или коридоры“.
Таллинн достаточно зеленый, но, как обычно бывает в городах, зелень и биоразнообразие распределены неравномерно: „В районах, где не хватает зеленых насаждений, нужно найти возможности их создавать“.
По словам специалиста, в Таллинне вопрос состоит не в том, чтобы вернуть биоразнообразие, как во многих западноевропейских городах, а в том чтобы внимание столицы в ближайшее десятилетие было сосредоточено на сохранении существующего биоразнообразия: „Если мы не позаботимся о биоразнообразии, то уже через десять лет станем беднее“.
Смотрите новый, подготовленный городом Таллинном в сотрудничестве со специалистами каталог озеленения для поддержания биоразнообразия на эстонском языке на haljastus.tallinn.ee
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru