Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
25.05.2023, 09:30

Новый городской каталог озеленения поможет всем садоводам поддержать биоразнообразие природы в столице

 
Таллинн подготовил каталог озеленения для поддержания биоразнообразия
Биоразнообразие в городе
Биоразнообразие в городе
ФОТО: Зеленая столица

Для человека естественно находиться в окружении природы. Необходимо биоразнообразие и городского пространства – с одной стороны, нам нравится жить среди природы, с другой стороны, город является важным местом обитания разных видов растений и животных. Таллинн стремится обеспечить горожанам богатую зеленью городскую среду, которая способствует здоровому образу жизни и близости к природе.

Ландшафтный архитектор Лийви Мяэкаллас и эксперт по биоразнообразию Меэлис Уустал составили каталог озеленения для поддержания биоразнообразия, куда вошли около 800 растений для улицы, парка и сада. Целью создания каталога было собрать информацию о дикорастущих и культурных растениях, которые не только радуют глаз, но и обеспечивают пищу для опылителей и других групп животных.

Поддержание природного разнообразия в городской среде

Новый, подготовленный городом Таллинном в сотрудничестве со специалистами каталог озеленения для поддержания биоразнообразия создан и для специалистов по озеленению, и для любого садовода. Каталог подготовлен именно с учетом опылителей, потому что исчезновение в мире дневной бабочки, пчелы-отшельницы, шмеля, мухи-журчалки, ночной бабочки сейчас это большая и усугубляющаяся проблема“. В то же время очень просто сделать выбор, который поможет решить эту проблему: „При выборе растений для сада или балконных ящиков люди могут отдавать предпочтение именно тем, что необходимы для выживания исчезающих видов“. Так, можно найти самые подходящие растения для того, чтобы привлечь в сад дневных бабочек и другие группы опылителей.

Посмотрите в новом, подготовленном городом Таллинном в сотрудничестве со специалистами каталоге озеленения для поддержания биоразнообразия, какие растения привлекут в ваш сад насекомых и бабочек.

Биоразнообразие Таллинна зависит от нас самих

„Город Таллинн удивительно богат природой, и чем больше мы исследуем, тем больше сюрпризов в этой сфере преподносит наша столица“, – говорит ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.

Он приводит в пример бархатницу ликаон – редкую бабочку, нашедшую для себя прекрасные места на песках и альварах Таллинна, тогда как за пределами столицы мест ее обитания все меньше. „Нашли для себя места обитания в столице и другие виды, включенные в список охраняемых первой или второй категории охраны. Например, в Таллинне живет камышовая жаба, обыкновенная ящерица, не говоря уже о большом ястребе. Помимо редких есть и более распространенные виды, с которыми люди постоянно общаются – белки, ежи, черные дрозды“, – перечисляет Уустал.

Сейчас известны районы Таллинна с наибольшим биооразнообразием, а также то, что нужно делать, чтобы его поддерживать. Эксперт подчеркивает, что необходимо в том числе проводить природоохранные работы – например, регулярно ухаживать за луговыми зонами, а также очищать от тины и открывать солнцу пруды для нереста лягушек: „В следующие годы в зеленых зонах Таллинна нужно будет делать все больше и больше. Городские толоки по сохранению природы в рамках года Зеленой столицы дадут хороший старт этим масштабным природоохранным мероприятиям“.

Важно знать природные богатства своего города, сохранять их и знакомить с ними.

Уустал подчеркивает, что самыми важными сейчас являются именно окраинные районы: „Например, в Хааберсти, Нымме и Пирита сохранились зеленые зоны, их обязательно нужно поддерживать, и даже если эти районы будут застраиваться, нужно обеспечить, чтобы между зданиями проходили зеленые зоны или коридоры“.

Таллинн достаточно зеленый, но, как обычно бывает в городах, зелень и биоразнообразие распределены неравномерно: „В районах, где не хватает зеленых насаждений, нужно найти возможности их создавать“.

Болото Пяэскюла | Зеленые зоны в городе важно сохранять.

По словам специалиста, в Таллинне вопрос состоит не в том, чтобы вернуть биоразнообразие, как во многих западноевропейских городах, а в том чтобы внимание столицы в ближайшее десятилетие было сосредоточено на сохранении существующего биоразнообразия: „Если мы не позаботимся о биоразнообразии, то уже через десять лет станем беднее“.

Смотрите новый, подготовленный городом Таллинном в сотрудничестве со специалистами каталог озеленения для поддержания биоразнообразия на эстонском языке на haljastus.tallinn.ee

Давайте замечать и отмечать на карте природу вокруг себя!

В рамках программы Зеленой столицы Таллинн устраивает толоки в том числе по картированию биоразнообразия: в мае начинаем с наблюдения за земноводными, летом добавится наблюдение за орхидеями и ежами. Для этого нужно скачать приложение для наблюдения за природой Агентства по окружающей среде (Keskkonnaagentuuri loodusvaatluste äpp).

Это необходимо, во-первых, чтобы люди замечали природное богатство своих родных мест, и во-вторых, многие животные живут в садах, куда нет доступа у исследователей живой природы. Поэтому цель в том, чтобы привлечь горожан к изучению городской природы и чтобы в Таллинне сформировалось такое же четкое представление о мелких животных, какого удалось достичь при изучении диких животных. Давайте сообща отметим их на карте, чтобы можно было улучшить условия их жизни!

Смотрите подробнее ЗДЕСЬ.

Таллинн создает 14 цветочных лугов по всему городу

Цель создания лугов в том, чтобы городское пространство становилось еще богаче и красивее, а также в том, чтобы смягчить эффект теплового острова и увеличить способность пропускать дождевую воду.

Мы призываем и владельцев садов, и квартирные товарищества разбить рядом с домом небольшой цветочный луг или цветник. Подобрать подходящие растения поможет новый, подготовленный городом Таллинном в сотрудничестве со специалистами каталог озеленения для поддержания биоразнообразия.

При этом важно учитывать, что в первые два года развитие луговых растений идет медленно, и только на третий год можно насладиться цветами и бабочками во всей красе. Важное значение имеет подготовка почвы и послепосевная прополка. Стоит напомнить, что прежнее требование не допускать роста травы выше 15 см отменено.

Цветочный луг в саду

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru

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