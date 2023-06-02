Новые места этого лета: pop-up-парк в Старом городе, общественная сауна у Горхолла, плодовая роща в Ласнамяэ

И в результате работы молодых архитекторов новый вид обретут до осени три таллиннских перекрестка. Один из них – большой транспортный перекресток Сыле-Ситси-Кари-Мадала. С одной стороны, эта зона станет удобнее для пешеходов. С другой стороны, более широкая цель проекта – раскрыть потенциал общественного пространства стратегического транспортного узла.

Парк останется в Старом городе столицы до осени. „Осенью растения будут высажены в городском пространстве, а модульный инвентарь парка в дальнейшем можно будет использовать снова“, – Ханнес Аава приводит пример, что экспериментальное решение не влечет за собой излишний экологический след.

Так, чтобы привлечь в Старый город прежде всего местных жителей, в июне на Ратушной площади появится зеленый оазис, где среди сотен различных съедобных, ароматических и исторически важных растений можно будет наслаждаться зеленью и укрываться от палящего солнца. „В парке будут подвесные качели, книжная полка от Национальной библиотеки и маленькая уличная сцена для небольших концертов. Плюс модули для сидения в форме сот, и в качестве спинки сидений будут контейнеры с разноуровневыми растениями. Помимо ароматных цветущих растений в парке будут и большие деревья. Некоторые растения являются также историческими видами, которые когда-то выращивали в монастырских садах. Например, большая настурция – она съедобная, ароматная, и к ней приятно прикасаться“, – рассказывает Ханнес Аава.

„Тактический урбанизм возник в противовес медленному бюрократическому городскому планированию. Это временное вмешательство в пространство, чтобы отследить, как люди его воспринимают, а также оживить городское пространство, сделать его более привлекательным, чтобы люди хотели проводить в нем больше времени“, – поясняет архитектор, руководитель проекта „Зеленый след“ Ханнес Аава.

„Речь о треугольнике между улицами, который сегодня используется как парковка. Там будут установлены три деревянных павильона, они обеспечат тень, а также возможность посидеть-отдохнуть тем, кто пользуется общественным транспортом. На площади Ситси есть серьезная проблема теплового острова, которая будет решаться благодаря павильонам и озеленению. Мы предлагаем также альтернативы с точки зрения покрытия. Оно не обязательно должно быть каменным или асфальтовым, это может быть также мульча, террасная доска, переработанное искусственное покрытие футбольных стадионов“, – говорит Сийм-Танель Тыниссон, один из авторов проекта площади Ситси, архитектор OÜ Stuuio TÄNA.

Подобные изменения произойдут также на территории за остановкой общественного транспорта „Мустакиви“ и на территории между железнодорожной стацией Нымме и торговым центром „Нымме“.

Променады и общественная баня между Горхоллом и круизным портом

„Наша цель – сохранить все очарование этого места, а также условия для зимних купальщиков, которые приходят сюда, и при помощи небольших вмешательств еще более выделить этот район. Здесь появятся площадки для игры в петанк и для пляжного волейбола, места для сидения и зеленые арки для гамаков. По-видимому, все лето здесь будут идти интенсивные строительные работы и во второй половине лета уже можно будет наслаждаться их плодами“, – говорит об изменении пространства между Горхоллом и круизным портом Анн-Кристийн Энтсон, архитектор-городской планировщик Центра стратегического управления Таллинна.

К радости зимних купальщиков и любителей сауны в этом районе также планируется построить круглогодичную общественную баню. Таким образом это вмешательство организовано для того, чтобы местные жители и городские планировщики могли лучше вести диалог и находить продуманные долгосрочные решения для прибрежной зоны.