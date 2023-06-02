Новые места этого лета: pop-up-парк в Старом городе, общественная сауна у Горхолла, плодовая роща в Ласнамяэ
Изменения в городском пространстве – обычно сложный процесс, затратный по времени, но тактический урбанизм позволяет архитекторам в рамках подпрограммы „Зеленый след“ программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ более творчески, чем раньше, экспериментировать с городским пространством. И в год Зеленой столицы у нас появится несколько интересных решений, которые сделают городское пространство более зеленым, экологичным и комфортным для пешеходов.
„Тактический урбанизм возник в противовес медленному бюрократическому городскому планированию. Это временное вмешательство в пространство, чтобы отследить, как люди его воспринимают, а также оживить городское пространство, сделать его более привлекательным, чтобы люди хотели проводить в нем больше времени“, – поясняет архитектор, руководитель проекта „Зеленый след“ Ханнес Аава.
Pop-up-парк на Ратушной площади
Так, чтобы привлечь в Старый город прежде всего местных жителей, в июне на Ратушной площади появится зеленый оазис, где среди сотен различных съедобных, ароматических и исторически важных растений можно будет наслаждаться зеленью и укрываться от палящего солнца. „В парке будут подвесные качели, книжная полка от Национальной библиотеки и маленькая уличная сцена для небольших концертов. Плюс модули для сидения в форме сот, и в качестве спинки сидений будут контейнеры с разноуровневыми растениями. Помимо ароматных цветущих растений в парке будут и большие деревья. Некоторые растения являются также историческими видами, которые когда-то выращивали в монастырских садах. Например, большая настурция – она съедобная, ароматная, и к ней приятно прикасаться“, – рассказывает Ханнес Аава.
Парк останется в Старом городе столицы до осени. „Осенью растения будут высажены в городском пространстве, а модульный инвентарь парка в дальнейшем можно будет использовать снова“, – Ханнес Аава приводит пример, что экспериментальное решение не влечет за собой излишний экологический след.
Стратегические транспортные узлы станут удобнее и комфортнее для пешеходов
Подпрограмма Зеленой столицы „Зеленый след“ дает возможности прежде всего молодым архитекторам воплотить свои идеи и видение современного городского пространства.
И в результате работы молодых архитекторов новый вид обретут до осени три таллиннских перекрестка. Один из них – большой транспортный перекресток Сыле-Ситси-Кари-Мадала. С одной стороны, эта зона станет удобнее для пешеходов. С другой стороны, более широкая цель проекта – раскрыть потенциал общественного пространства стратегического транспортного узла.
„Речь о треугольнике между улицами, который сегодня используется как парковка. Там будут установлены три деревянных павильона, они обеспечат тень, а также возможность посидеть-отдохнуть тем, кто пользуется общественным транспортом. На площади Ситси есть серьезная проблема теплового острова, которая будет решаться благодаря павильонам и озеленению. Мы предлагаем также альтернативы с точки зрения покрытия. Оно не обязательно должно быть каменным или асфальтовым, это может быть также мульча, террасная доска, переработанное искусственное покрытие футбольных стадионов“, – говорит Сийм-Танель Тыниссон, один из авторов проекта площади Ситси, архитектор OÜ Stuuio TÄNA.
Подобные изменения произойдут также на территории за остановкой общественного транспорта „Мустакиви“ и на территории между железнодорожной стацией Нымме и торговым центром „Нымме“.
Променады и общественная баня между Горхоллом и круизным портом
„Наша цель – сохранить все очарование этого места, а также условия для зимних купальщиков, которые приходят сюда, и при помощи небольших вмешательств еще более выделить этот район. Здесь появятся площадки для игры в петанк и для пляжного волейбола, места для сидения и зеленые арки для гамаков. По-видимому, все лето здесь будут идти интенсивные строительные работы и во второй половине лета уже можно будет наслаждаться их плодами“, – говорит об изменении пространства между Горхоллом и круизным портом Анн-Кристийн Энтсон, архитектор-городской планировщик Центра стратегического управления Таллинна.
К радости зимних купальщиков и любителей сауны в этом районе также планируется построить круглогодичную общественную баню. Таким образом это вмешательство организовано для того, чтобы местные жители и городские планировщики могли лучше вести диалог и находить продуманные долгосрочные решения для прибрежной зоны.
Чтобы еще больше оживить прибрежный район, в рамках „Зеленого следа“ организован конкурс инсталляций с призовым фондом 10 000 евро. „Важно открыть город морю и создать различные возможности для досуга и отдыха как для местных жителей, так и для гостей Таллинна“, – говорит Кати Отс, куратор городского искусства Центра стратегического управления Таллинна. С работами, победившими в конкурсе, можно ознакомиться на tallinn.ee/et/ruumiloome/rohejalje-installatsioonivoistlus
Плодовые рощи и общественные сады в Ласнамяэ
В рамках проекта „Зеленый след“ по всему городу будет разбито несколько плодовых рощ и ускорено создание общественных садов. С одной стороны, привлечение внимания к самостоятельному выращиванию тоже является одной из целей Зеленой столицы. С другой стороны, опыт показывает, что выращивание съедобных растений находит все больший отклик у жителей столицы.
„Городское садоводство – это в самом широком смысле выращивание полезных и съедобных растений в городской среде. За последние годы в столице по инициативе горожан и при поддержке Таллинна создано 30 общественных садов и около 130 учебных садов различных учреждений, в которых вместе выращивают и следят за тем, чтобы набрались сил морковь и укроп, а также зеленое мышление и чувство общности“, – поясняет руководитель проекта городского садоводства Таллинна Мария Дерлыш.
В этом году в Ласнамяэ в дополнение к существующим общественным садам будет разбит еще один – общественный сад Тондираба рядом с недавно созданным парком Тондираба. Кроме того, в Ласнамяэ будет создана также плодовая роща – мини-парк с кустами смородины и фруктовыми деревьями.
В нескольких местах в Ласнамяэ, а также в других частях Таллинна будут высажены тенистые деревья, которые в будущем помогут защитить горожан, учитывая все большее повышение температуры воздуха и проливные дожди.
Подробнее о проекте „Зеленый след“ можно прочитать на greentallinn.eu/ru/zelonyj-sled/
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru