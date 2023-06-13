Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
13.06.2023, 13:40

Ждем урожая! Смотрите, как таллиннские дети выращивают персики и дыни!

 
Этой весной в учебном саду Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии высадили 12 плодовых деревьев – в том числе персик, и теперь очень надеются на урожай. Фото иллюстративное.
Этой весной в учебном саду Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии высадили 12 плодовых деревьев – в том числе персик, и теперь очень надеются на урожай. Фото иллюстративное.
ФОТО: Pixabay / Kathas

В таллиннских школах и детских садах завершился учебный год, посвященный сохранению окружающей среды и природы, и в этом году к программе „Зеленой школы“ присоединилось еще 15 столичных школ и детских садов.

„Сейчас в нашу сеть входит более 200 участников, из них 108 – обладатели экологического знака „Зеленый флаг“, – рассказывает координатор программы „Зеленая школа“ в Эстонии Ээва Кирсипуу-Вади. – „Зеленая школа“ – это международная программа, на английском языке она называется EcoSchools, ее основой является 7-шаговое руководство, выбор связанных с окружающей средой тем, а также возможность подать заявку на получение „Зеленого флага“. К программе присоединились 73 страны (около 50 000 учебных заведений с 20 миллионами учеников), эти три базовых принципа являются общими для всех, кроме того, проводятся международные мероприятия и кампании.

В следующем году программа отметит 30-летие, в Эстонии заканчивается седьмой учебный год в программе. Первыми к „Зеленой школе“ присоединились таллиннские учебные заведения при поддержке города Таллинна, а с осени 2018 года при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду программа стала всеэстонской, и число участников постоянно растет, в этом учебном году в нее вошло рекордное число учебных заведений“.

Сколько таллиннских школ и детских садов на данный момент присоединились к программе „Зеленая школа“?

В Таллинне к программе присоединились 27 школ и 63 детских сада.

В рамках программы педагоги постоянно проходят обучение. И по словам завучей и директоров, возросло желание и интерес учителей к обучению на свежем воздухе и изучению природы, а также общая осведомленность об окружающей среде. Программа включает много важных дел и начинаний. Например, все больше детских садов и школ при поддержке местных самоуправлений создают учебные сады. Поскольку выращенные своими руками овощи хочет попробовать каждый, это способствует и формированию у детей более здоровых пищевых привычек. Во многих школах и детских садах благодаря программе налажена утилизация отходов, а также организуется уборка цифрового „мусора“.

При этом центральную роль в школах играет экологическая рабочая группа, половину которой составляют ученики. Это дает молодым людям возможность самим замечать проблемы и искать решения. Важным навыком является умение поставить цели и отслеживать, эффективно ли они реализуются, или же необходима корректировка.

„Я ясно вижу, что молодежь давно усвоила экологичные принципы, и нужно думать скорее о том, как школы и детские сады могли бы подходить к этому более системно, – отмечает амбассадор Зеленой столицы, руководитель по качеству Таллиннского Коплиского профессионального училища Вийви Локк. – В городе Таллинне мы очень приветствуем присоединение к этой программе все новых школ и детских садов, и я уверена, что время для этого пришло“.

Опыт Таллиннского детского сада Юмера

Ольга Мальгина, завуч Таллиннского детского сада Юмера

„Наше самое большое дело – „Огород юмерашек“ и теплица. Наши ребята уже 7 лет выращивают разные овощи, поэтому точно знают, что они растут не в магазине: лук, картофель, морковь, огурцы, помидоры, свеклу, капусту, баклажаны, перцы, даже дыню и арбуз. А когда еще лежит снег, мы сажаем в теплице редис и салат для нашей столовой.

Выращивали с ребятами лен. Для них это было потрясающе интересно: как из стеблей получается ткань и как появляются семена льна, которые мы добавляем в кашу.

Первые грядки мы разбили в старых детских кроватках, потом в старых шкафчиках, и вот в этом году – в ящиках из отсортированной упаковки. Кроме того, у нас есть биокомпостер, так что дети умеют компостировать отходы.

Таллинн - Зеленая столица Европы 2023

Одна из тем „Зеленой школы“ – здоровье и душевное благополучие. И мы проводим Месяц здорового сердца и забеги с Доктором Айболитом. У нас есть лыжная школа, единственная в русскоязычных детских садах. Еще одна тема „Зеленой школы“ – изменение климата, и у нас в саду есть две метеостанции, чтобы дети изучали погоду.

Мы видим большие изменения в детях. Ребята все это делают с удовольствием, потому что у нас очень увлеченные учителя и нас очень поддерживают родители. Так, папы помогают организовывать огород, мы традиционно устраиваем толоку „Сделаем!“. Ребята уже очень осознанно экономят воду, выключают свет и начинают влиять на родителей – например, по дороге домой вместе убирают мусор. И мы надеемся, что растим новое поколение, которое будет совершенно по-другому относиться к земле, к экологии, вообще к окружающей среде“.

Опыт Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии

Ирина Чичеева, координатор проектов «Зеленой школы» Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии

„Наша школа является зеленой с 2017 года, и в рамках программы „Зеленой школы“ у нас есть уже традиционные мероприятия: выставки даров природы и заготовок, показ мод из вторичного сырья, уборка диги-мусора, весенняя толока, уроки на природе. На каждом этаже в школе есть контейнеры для сортировки мусора, и дети увлеченно сортируют его по правилам.

Самым глобальным событием стала этой весной закладка школьного сада. Это была наша давняя мечта – чтобы в саду можно было проводить уроки, а дети могли бы ухаживать за садом. Исследования показывают, что особенно полезна разнообразная деятельность в саду детям с особыми образовательными потребностями – это благотворно влияет на нервную систему и позволяет овладеть практическими навыками.

Наше ходатайство поддержал город, и мы высадили 12 плодовых деревьев – яблони, груши, вишни и даже персик, а также 14 кустарников смородины и крыжовника. По этому поводу было много позитивных эмоций. Очень надеемся на урожай: уже завязались вишни, яблоки, на кустах ягоды зелеными гроздьями.

Программа „Зеленой школы“ известна всем – и учителям, и родителям, и детям. Причем, радует, что зеленые идеи дети часто предлагают сами. Например, в связи с садом возникла идея создать свою установку по производству биогаза – один ученик разработал проект с чертежами, на подходе также сооружение конструкции для защиты растений от снега. Программа „Зеленая школа“ позволяет задуматься, что на самом деле важно сегодня, а близость к природе помогает бережно относиться к окружающему миру“.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти здесь: greentallinn.eu/ru

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