Быстро и с комфортом на новеньком электробусе: ближайшее будущее таллиннского общественного транспорта
О том, как развивается городской транспорт Таллинна, какие бонусы в ближайшем будущем ждут тех, кто все больше предпочитает бесплатный и комфортный автобус, троллейбус и трамвай личному автомобилю, как рассчитываются идеальные графики и когда откроются новые линии — читайте в интервью с членом правления Tallinna Linnatransport (TLT) Андреем Новиковым.
- Андрей, часто ли вы ездите на общественном транспорте Таллинна?
- Да, стараюсь по возможности ездить. Особенно если нужно в центр города: учитывая стоимость парковки, на общественном транспорте выгоднее, и даже на такси выйдет дешевле, чем на собственном автомобиле.
- И в чем, на ваш взгляд, главное преимущество столичного транспорта?
- Я думаю, в том, что для таллиннцев это бесплатно – это преимущество у нас есть уже более десяти лет, этим Таллинн выгодно выделяется среди большинства городов. И, что не менее важно, бесплатный общественный транспорт по-прежнему остается приоритетом, и город делает все для того, чтобы эта услуга была качественной и комфортной.
Будущее за электробусами и экодрайвингом
- Как городской транспорт будет развиваться в обозримом будущем?
- Через некоторое время весь транспорт будет электрическим, и помимо троллейбусов и трамваев по нашим улицам будут ездить электробусы. Да, сегодня электробусы проезжают на одном заряде 150–200 километров, а средний дневной пробег столичного автобуса – 300–400 километров. Но технология развивается, баланс цены и эффективности постепенно становится более приемлемым. И, вероятно, в ближайшие пять лет электробусы можно будет использовать не в тестовом режиме, а повседневно.
Недавно мы объявили тендер на закупку первых 15 электробусов. Это существенные инвестиции – электробус в два раза дороже, чем обычный дизельный автобус, но в течение десяти лет работы изначально более высокая цена должна компенсироваться.
В Европе электробусов еще мало – несколько тысяч. Пока это сложная в эксплуатации техника. Кроме того, на данный момент ощущается нехватка электроэнергии. И если Таллинн закупит, например, тысячу электробусов – сразу скажу, нам столько не нужно! – и разом поставит их на зарядку, то по всей столице выбьет пробки.
Так что нам сейчас нужно рассчитать, как выгоднее двигаться дальше. Поскольку по европейским требованиям к 2035 году весь общественный транспорт должен перейти на альтернативные виды топлива, без использования углеводородов. И уже сегодня если мы хотим купить один дизельный автобус, нам нужно купить, условно говоря, также 0,3 электробуса. В перспективе будут закупаться электробусы и затем водородные автобусы, которые по сути являются электробусами с водородным инвертором.
Кроме того, мы сейчас сосредоточены на системе экодрайвинга – экономичной езды водителей общественного транспорта. Вводим ее в этом году, и она будет отмечать, кто ездит плавно, а кто давит на газ. Это нужно для того, чтобы корректировать стиль вождения – от этого зависит и расход топлива, и комфорт пассажиров. И поскольку предприятие тратит на разные виды топлива около 40 миллионов евро в год, каждый сэкономленный процент – это 400 тысяч евро.
Городские троллейбусы и трамваи используют исключительно зеленую энергию – ее вырабатывают ветряки и солнечные батареи.
Все это обеспечивает уменьшение выбросов СО2 в атмосферу. Кроме того, TLT получает статистику использования экологичного топлива, которую можно продавать – это дает городскому предприятию доход около миллиона евро в год.
Наше предприятие, с одной стороны, занимается перевозками пассажиров, а с другой стороны, это такая солянка из математических и экономически выгодных решений, которые мы постоянно тестируем и внедряем. Сначала, конечно, в теории, чтобы понять, насколько это выгодно, каким будет срок окупаемости, что это даст предприятию и что даст пассажиру с точки зрения комфорта.
Высшая математика графиков автобусов-троллейбусов-трамваев
- Самый простой и частый вопрос о столичном транспорте: почему одни автобусы переполнены, а другие полупустые?
- TLT работает как перевозчик, проще говоря, мы – как таксисты. Маршрутную сеть предоставляет Таллиннский департамент транспорта. Таллиннская сеть общественного транспорта действительно давно не менялась, и в ближайшее время будет корректироваться.
При составлении маршрутов и графиков исходят из социологии и статистики.
Есть магистральные линии – скажем, Лаагна теэ, там большой пассажиропоток. Есть социальные линии – где мы зачастую возим воздух, но туда тоже должен ходить транспорт. И город постоянно растет. Например, есть районы, где сегодня всего один дом, а завтра построят еще десять домов, и нужно чтобы люди сразу привыкали к тому, что туда можно добираться на общественном транспорте.
- А почему нельзя пустить больше автобусов в часы пик?
- Автобус – это такой очень дорогой автомобиль, и он должен постоянно работать. В авиации, например, само собой разумеется, что самолет всегда в воздухе. Экипаж меняется, и самолет сразу летит дальше.
Пустить в часы пик в два раза больше автобусов теоретически возможно. Но для этого нужно не только закупить в два раза больше автобусов, но и нанять в два раза больше людей – и у тех, и у других вне часа пик попросту не будет работы. Поэтому Транспортный департамент находит оптимальный вариант, который возможно совершенствовать с помощью новой маршрутной сети, и ее разработка почти завершена.
Изменения уже начались. Так, мы соединяем линии, чтобы они были сквозными – например, из Ласнамяэ в Мустамяэ. Исходя из того, насколько схожи пассажиропотоки. Графики, количество пассажиров и логичность маршрута должны более-менее совпадать.
- У вас просто высшая математика!
- Большинство из этих решений – на самом деле и есть математика, и они просчитываются с помощью специальных программ, которые учитывают время и место работы людей, количество пассажиров и множество других факторов. Человек не способен учесть все составляющие.
Например, то, что мы валидируем свой проездной билет при входе в транспорт, тоже помогает рассчитывать, когда автобус должен приходить, и каким он должен быть, чтобы пассажирам в нем было свободно.
Максимально быстро и бесплатно для всех
- В чем главная идея организации транспорта в городе?
Наша задача – сделать общественный транспорт максимально быстрым. Люди выбирают из разных вариантов передвижения зачастую не по цене, а по скорости и комфорту. Поэтому делаются выделенные полосы и специальные светофоры для общественного транспорта. И этот тренд будет продолжаться. Это политика всех городов, и она единственно возможная и правильная. Просто потому, что, если на улицах будет становиться все больше личных автомобилей, места всем не хватит, и город встанет.
Поэтому же Таллинн уже в течение нескольких лет отводит главные автомобильные потоки дальше от центра. И с этой же целью государство совместно со столицей планирует малую окружную дорогу. Чтобы центр был для тех, кто едет туда в конечный пункт – они там живут или работают, а также для общественного транспорта.
То есть город планомерно делает все, чтобы гарантировать как можно более быстрый и бесплатный способ передвижения для большинства своих жителей. Тот, кто хочет доплатить – всегда может выбрать такси или каршеринг. С этой точки зрения такси, аренда автомобилей, велосипедов и самокатов – все это тоже можно условно назвать частью общественного транспорта, поскольку позволяет уменьшить количество личных машин на улицах города. И если ты живешь в центре, и тебе не нужно каждый день ехать куда-то далеко, то при необходимости передвигаться на такси или на арендованном автомобиле будет гораздо дешевле, чем иметь личную машину под окном.
Поэтому сейчас прорабатываются варианты как можно было бы, например, велодвижение субсидировать – скажем, тот, кто пользуется общественным транспортом, набирал бы благодаря этому некие зеленые пункты и в дальнейшем мог бы платить ими в велопрокате. Такие проекты довольно сложны, но я думаю, что через какое-то время город придет к этому.
Новые трамваи и новые линии
Тендер на 23 новых трамвая для Таллинна выиграла польская фирма Pesa. Они появятся на улицах столицы в начале 2024 года и заменят около трети трамвайного парка.
Продолжение трамвайной линии до Пассажирского порта откроется в начале 2024 года. В ближайших планах также трамвайная линия до пляжа Штромки.
Новые трамвайные линии – это очень большие инвестиции в строительство самих путей. Причем, рельсы и шпалы не столь дороги, как то, что касается городского пространства – меняются подземные коммуникации, дорожное покрытие, перестраивается улица. И если это линия в центре города – каждый километр может быть в 10, а то и в 100 раз дороже, чем где-нибудь на пустом пространстве.
Mobility as a servise
- Обмениваетесь ли вы опытом с другими городами мира? Как развивается общественный транспорт за пределами Эстонии?
- В целом города Европы развиваются одинаково. Общественный транспорт движется в сторону электрического транспорта, поскольку это единственно возможный путь, исходя из европейских директив. Другое дело, что у каждой страны есть свои субсидии на внедрение электротранспорта. Так, в Польше государство субсидирует около 80 процентов стоимости нового электробуса. У нас суммы гораздо скромнее, не покрывают и трети стоимости подвижного состава.
Если говорить о планировании, то большинство европейских городов исходят сегодня из философии MaaS – Mobility as a servise: интегрировать разные возможности передвижения. В большом городе это работает на базе Google – в Google Maps вам будут предложены разные возможности добраться из точки А в точку В. На общественном транспорте, на автомобиле, на такси, на велосипеде. И сейчас все идет к тому, что ты будешь сразу получать оптимальную карту передвижения: допустим, две остановки на метро, дальше на автобусе и затем на самокате. Причем в идеале хотелось бы, чтобы можно было одним нажатием кнопки купить один билет на все эти составляющие маршрута. Именно к этому с точки зрения планирования сейчас идет Европа и весь мир. И рано или поздно, с развитием технологий мы придем к тому, что и это возможно.
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