Год назад в Нарве демонтировали танк: Стальнухин и Петерсон чуть не прошли в Рийгикогу, в городском пространстве появились граффити против войны

В среду утром (3 августа) через Viber стало распространяться сообщение, в котором говорилось, что танк демонтируют в 17 часов, и звучал призыв собраться на месте. Неизвестно, кто автор первоначального сообщения, но предположили, что это была либо чья-то неудачная шутка, либо намеренная провокация для создания конфликта. Центрист и активный защитник монумента Михаил Паншин рассказал RusDelfi, что 2 августа он увидел пост у НКО „Память“ и выставил его у себя. „Ничего такого: если люди проезжают мимо танка и увидят спецтехнику, то пусть позвонят“, - сказал он.

Журналисты отметили, что политики в Нарве затаили дыхание, особенно те, кто принадлежит к правящей коалиции. На встрече депутат ов, поддерживающих мэра Катри Райк , у тех, кто там был, сложилось впечатление, что если бы в городском собрании было проведено голосование по этой теме, то люди бы просто не пришли. „Кажется, всем хочется убежать от темы танка. Если они и готовы что-то делать, то, скорее, танк защищать“, - отметил тогда Eesti Päevaleht.

„Отдельная тема — Нарва. Поскольку видно, что город самостоятельно убирать танк не намерен, государство само должно принять это решение“, – заявила Каллас. Министр внутренних дела Лаури Ляэнеметс на этой же пресс-конференции уверил, что причин для паники нет и под покровом ночи танк никто увозить не станет. „Всегда есть те, кто хотят спровоцировать людей, используя их обеспокоенность. Рекомендую сохранять бдительность и не реагировать на ложную информацию. Если что-то будет происходить, то, думаю, правительство Эстонии об этом сообщит. Такие вещи тайно в ночи делаться не должны“.

В начале августа, когда ситуация накалилась, люди впервые собрались на круглосуточное дежурство, захватив с собой теплые одеяла, пледы и воду. Так нарвитяне намеревались высказать свое несогласие с переносом монумента.

Война в Украине внесла свои коррективы в отношения двух общин и в понимание, какие символы считать уместными, и уже весной 2022 года демонтаж памятника-танка в Нарве разбирающимся в политике казался неизбежным, Нарва загудела голосами защитников монумента.

После этого случилось и обращение Нарвского горсобрания к правительству с просьбой вернуть танк в собственность города, и угроза обращением в суд. Но результат мы знаем: танк перешел в собственность государства и остался в музее Виймси. НКО „Память“ продолжило зажигать на месте многострадального танка свечи, люди возлагали цветы и пели военные песни.

Тогдашний председатель городского собрания Владимир Жаворонков, который в самое горячее „танковое“ время находился в отпуске и был в отъезде, заявил в интервью RusDelfi по следам переноса монумента, что считает действия правительства пренебрежением мнением меньшинства и силовым методом. „Я не понимаю, почему нельзя было дождаться демократического решения в самой Нарве? Была создана комиссия, она приступила к работе. И мы действительно понимали и приходили к осознанию, что эти памятники действительно надо убрать“ - сказал тогда Жаворонков.

В это время правительство созвало экстренную пресс-конференцию, на которой Кая Каллас заверила, что другого выбора не было - так как нарвское горсобрание не смогло самостоятельно договориться о переносе танка, в дело вмешалось правительство. Из-за этого танк Т-34 перевезли в Военный музей Виймси, а не оставили на территории города. Одновременно с танком демонтировали и другие советские памятники: мемориальную доску на Петровской площади (из-за этого была нарушена работа границы), обелиск возле замка, монумент „Три штыка“ - всего 7 красноармейских объектов, из которых неповрежденным остался только танк.

8 августа правящая в Нарве коалиция, образованная фракцией Narva Tulevik (депутаты от „Списка Катри Райк“) и Eesti 200, приняла решение о переносе танка из публичного пространства временно на одну из закрытых городских территорий, изменив его статус с памятника на музейный экспонат. На следующий день мэр Нарвы Катри Райк заверила, что в ближайшие дни никто к танку на кране не подъедет и следующим крупным событием в этом процессе станет заседание горсобрания, где будут обсуждаться детали переноса монумента.

Всю осень и зиму люди продолжали носить цветы на место, где когда-то стоял танк. Нельзя сказать, что абсолютно все нарвитяне поддерживали эти „молебны“ (как окрестили сборы с песнями и свечами некоторые жители города), но голоса тех, кто поддерживал перенос монумента и не видел смысла продлевать агонию и делать из клочка земли „памятник памятнику“, было в публичном пространстве не слышно. До апреля, когда на стене, окаймляющей пространство, заполненное цветами и свечами, ранним апрельским утром не появилась надпись, изображающая цитату Владлена Татарского, российского пропагандиста, погибшего в результате спланированного взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга. „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, - гласила надпись. Не каждый сразу понял замысел художника-акциониста Владимира Каштана, который позже сам признался, что это дело его рук. Многие посчитали это провокацией или поддержкой кремлевского режима. Сам Каштан объяснил свою акцию антивоенной позицией.

„Глядя на этот результат, я должен волноваться не как председатель Центристской партии, а как гражданин Эстонии“, — заявил тогда Юри Ратас Delfi, отвечая на вопрос о том, беспокоят ли его потерянные голоса.

В начале сентября имеющий существенную поддержку в Ида-Вирумаа депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) называет эстонское правительство фашистами. По его мнению, снять памятные плиты могли только такие люди. Результатом стало исключение Стальнухина из рядов Центристской партии. И уже весной Стальнухин принимает решение идти на выборы в качестве независимого кандидата. Его результат удивил даже бывалых экспертов: Стальнухин чуть не стал первым независимым кандидатом, прошедшим в Рийгикогу на выборах. Его поддержали 4578 человек, и до необходимых 4927 ему не хватило 349 голосов. Удивил результатом на выборах и Айво Петерсон, известный прокремлевский пропагандист, баллотировавшийся первым номером движения Koos в Ида-Вирумаа, который набрал 3970 голосов. Свою предвыборную кампанию он вел в том числе в русскоязычных СМИ и выступал вместе с однопартийцем Олегом Ивановым в популярной кремлевской пропагандистской передаче „Соловьев Live“.

„Эти танки Т-34 были построены за счет русского народа. Нас оболгали, обокрали и заставили голодать. Миллионы людей умерли от голода просто потому, что построили это танки. Мы их столько наклепали, и все равно правительство было настолько некомпетентным, что враг оказался у Москвы, и мы застилали ему дорогу своими телами! А теперь мы восхваляем эту власть. Нет, ну вы серьезно? Ну это же просто ужас! Это ужасная трагедия (война), это человеческие жизни. Танк - это самый отвратительный символ для того, чтобы воздавать почести жертвам войны. Это машина для убийства! А люди делают на этом месте сердечко из свечек на фоне происходящей войны. Это за гранью! Я просто не сдержался, я просто не мог это наблюдать“, - сказал в апреле автор надписи RusDelfi.

Надпись удалили, Каштана задержали, а позже отпустили. Он был задержан еще несколько раз за свои антивоенные акции, поскольку полиция посчитала их провокационными. Сам же Каштан, по его словам, представляет ту часть нарвитян, которые не поддерживают войну и путинский режим. В принципе, в том числе благодаря его акциям мнение о Нарве как о городе с пропутинской позицией дало брешь.

Десоветизация продолжается: в Нарве переименованы улицы, часть переименований еще в процессе