Год назад в Нарве демонтировали танк: Стальнухин и Петерсон чуть не прошли в Рийгикогу, в городском пространстве появились граффити против войны(29)
Война в Украине внесла свои коррективы в отношения двух общин и в понимание, какие символы считать уместными, и уже весной 2022 года демонтаж памятника-танка в Нарве разбирающимся в политике казался неизбежным, Нарва загудела голосами защитников монумента.
Начало
В начале августа, когда ситуация накалилась, люди впервые собрались на круглосуточное дежурство, захватив с собой теплые одеяла, пледы и воду. Так нарвитяне намеревались высказать свое несогласие с переносом монумента.
4 августа премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции заявила, что правительство приняло решение демонтировать все монументы, связанные с наследием советского времени.
„Отдельная тема — Нарва. Поскольку видно, что город самостоятельно убирать танк не намерен, государство само должно принять это решение“, – заявила Каллас. Министр внутренних дела Лаури Ляэнеметс на этой же пресс-конференции уверил, что причин для паники нет и под покровом ночи танк никто увозить не станет. „Всегда есть те, кто хотят спровоцировать людей, используя их обеспокоенность. Рекомендую сохранять бдительность и не реагировать на ложную информацию. Если что-то будет происходить, то, думаю, правительство Эстонии об этом сообщит. Такие вещи тайно в ночи делаться не должны“.
Журналисты отметили, что политики в Нарве затаили дыхание, особенно те, кто принадлежит к правящей коалиции. На встрече депутатов, поддерживающих мэра Катри Райк, у тех, кто там был, сложилось впечатление, что если бы в городском собрании было проведено голосование по этой теме, то люди бы просто не пришли. „Кажется, всем хочется убежать от темы танка. Если они и готовы что-то делать, то, скорее, танк защищать“, - отметил тогда Eesti Päevaleht.
В среду утром (3 августа) через Viber стало распространяться сообщение, в котором говорилось, что танк демонтируют в 17 часов, и звучал призыв собраться на месте. Неизвестно, кто автор первоначального сообщения, но предположили, что это была либо чья-то неудачная шутка, либо намеренная провокация для создания конфликта. Центрист и активный защитник монумента Михаил Паншин рассказал RusDelfi, что 2 августа он увидел пост у НКО „Память“ и выставил его у себя. „Ничего такого: если люди проезжают мимо танка и увидят спецтехнику, то пусть позвонят“, - сказал он.
В эти же дни полиция ограничивает парковку и скорость движения возле нарвского танка. Люди продолжают собираться у подножия монумента, принося цветы и свечи.
8 августа правящая в Нарве коалиция, образованная фракцией Narva Tulevik (депутаты от „Списка Катри Райк“) и Eesti 200, приняла решение о переносе танка из публичного пространства временно на одну из закрытых городских территорий, изменив его статус с памятника на музейный экспонат. На следующий день мэр Нарвы Катри Райк заверила, что в ближайшие дни никто к танку на кране не подъедет и следующим крупным событием в этом процессе станет заседание горсобрания, где будут обсуждаться детали переноса монумента.
Решительной рукой
16 августа, во вторник утром, полиция и военные начали демонтаж танка.
В это время правительство созвало экстренную пресс-конференцию, на которой Кая Каллас заверила, что другого выбора не было - так как нарвское горсобрание не смогло самостоятельно договориться о переносе танка, в дело вмешалось правительство. Из-за этого танк Т-34 перевезли в Военный музей Виймси, а не оставили на территории города. Одновременно с танком демонтировали и другие советские памятники: мемориальную доску на Петровской площади (из-за этого была нарушена работа границы), обелиск возле замка, монумент „Три штыка“ - всего 7 красноармейских объектов, из которых неповрежденным остался только танк.
Тогдашний председатель городского собрания Владимир Жаворонков, который в самое горячее „танковое“ время находился в отпуске и был в отъезде, заявил в интервью RusDelfi по следам переноса монумента, что считает действия правительства пренебрежением мнением меньшинства и силовым методом. „Я не понимаю, почему нельзя было дождаться демократического решения в самой Нарве? Была создана комиссия, она приступила к работе. И мы действительно понимали и приходили к осознанию, что эти памятники действительно надо убрать“ - сказал тогда Жаворонков.
После этого случилось и обращение Нарвского горсобрания к правительству с просьбой вернуть танк в собственность города, и угроза обращением в суд. Но результат мы знаем: танк перешел в собственность государства и остался в музее Виймси. НКО „Память“ продолжило зажигать на месте многострадального танка свечи, люди возлагали цветы и пели военные песни.
В ответ на перенос советского танка-памятника из Нарвы в Военный музей, власти Ленинградской области в сентябре установили подобный танк Т-34 в Ивангороде.
Шокирующие результаты выборов избирателей Ида-Вирумаа: протестные голоса - „ответка“ за танк?
В начале сентября имеющий существенную поддержку в Ида-Вирумаа депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) называет эстонское правительство фашистами. По его мнению, снять памятные плиты могли только такие люди. Результатом стало исключение Стальнухина из рядов Центристской партии. И уже весной Стальнухин принимает решение идти на выборы в качестве независимого кандидата. Его результат удивил даже бывалых экспертов: Стальнухин чуть не стал первым независимым кандидатом, прошедшим в Рийгикогу на выборах. Его поддержали 4578 человек, и до необходимых 4927 ему не хватило 349 голосов. Удивил результатом на выборах и Айво Петерсон, известный прокремлевский пропагандист, баллотировавшийся первым номером движения Koos в Ида-Вирумаа, который набрал 3970 голосов. Свою предвыборную кампанию он вел в том числе в русскоязычных СМИ и выступал вместе с однопартийцем Олегом Ивановым в популярной кремлевской пропагандистской передаче „Соловьев Live“.
„Глядя на этот результат, я должен волноваться не как председатель Центристской партии, а как гражданин Эстонии“, — заявил тогда Юри Ратас Delfi, отвечая на вопрос о том, беспокоят ли его потерянные голоса.
Анализируя такую популярность этих кандидатов, многие склоняются к тому, что потерянные голоса избирателей Ида-Вирумаа - результат того, каким образом государство поступило с нарвскими памятниками, и, прежде всего, с танком.
Антивоенные акции Каштана
Всю осень и зиму люди продолжали носить цветы на место, где когда-то стоял танк. Нельзя сказать, что абсолютно все нарвитяне поддерживали эти „молебны“ (как окрестили сборы с песнями и свечами некоторые жители города), но голоса тех, кто поддерживал перенос монумента и не видел смысла продлевать агонию и делать из клочка земли „памятник памятнику“, было в публичном пространстве не слышно. До апреля, когда на стене, окаймляющей пространство, заполненное цветами и свечами, ранним апрельским утром не появилась надпись, изображающая цитату Владлена Татарского, российского пропагандиста, погибшего в результате спланированного взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга. „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, - гласила надпись. Не каждый сразу понял замысел художника-акциониста Владимира Каштана, который позже сам признался, что это дело его рук. Многие посчитали это провокацией или поддержкой кремлевского режима. Сам Каштан объяснил свою акцию антивоенной позицией.
„Эти танки Т-34 были построены за счет русского народа. Нас оболгали, обокрали и заставили голодать. Миллионы людей умерли от голода просто потому, что построили это танки. Мы их столько наклепали, и все равно правительство было настолько некомпетентным, что враг оказался у Москвы, и мы застилали ему дорогу своими телами! А теперь мы восхваляем эту власть. Нет, ну вы серьезно? Ну это же просто ужас! Это ужасная трагедия (война), это человеческие жизни. Танк - это самый отвратительный символ для того, чтобы воздавать почести жертвам войны. Это машина для убийства! А люди делают на этом месте сердечко из свечек на фоне происходящей войны. Это за гранью! Я просто не сдержался, я просто не мог это наблюдать“, - сказал в апреле автор надписи RusDelfi.
Надпись удалили, Каштана задержали, а позже отпустили. Он был задержан еще несколько раз за свои антивоенные акции, поскольку полиция посчитала их провокационными. Сам же Каштан, по его словам, представляет ту часть нарвитян, которые не поддерживают войну и путинский режим. В принципе, в том числе благодаря его акциям мнение о Нарве как о городе с пропутинской позицией дало брешь.
Десоветизация продолжается: в Нарве переименованы улицы, часть переименований еще в процессе
Впервые Каштан „засветился“ еще до своих ярких антивоенных акций. Зимой, когда в горсобрании Нарвы шло активное обсуждение возможного переименования нарвских улиц, он выразил несогласие с предлагаемыми вариантами переименования. Среди его предложений было назвать бывшую улицу Даумана (ныне Кивилинна) в честь русского поэта Серебряного века Игоря Северянина. „Он был гражданином Эстонии, – увлеченно говорит Каштан. – Прожил здесь все годы первой независимости Эстонии. В отличие от Маяковского, он никогда не лез в политику. Он переводил эстонских поэтов. Был мостом между русской и эстонской культурой. Северянин жил под Нарвой, в Тойла, в Усть- Нарве. Похоронен в Таллинне. В его честь еще ни разу не назвали улицу в Эстонии. В отличие от Кивилинна название улицы – Северянина – запомнит любая нарвская бабушка“, - сказал тогда Каштан RusDelfi.
Часть улиц тогда переименовали решением самой Нарвы. Но не все. У государства осталось требование разобраться с оставшимися названиями. Здесь Нарва заупрямилась, и региональный министр Мадис Каллас на инфочасе правительства 3 августа рассказал, что поскольку руководство Нарвы до сих пор не приняло никакого решения, государство снова возьмет этот вопрос в свои руки.
К 19 августа, по словам министра, они ждут предложений по этому вопросу, и при отсутствии их, переименуют улицы сами.
Спецпредставитель
После того, как было сформировано новое правительство и, учитывая результаты голосования в регионе, было принято решение, что Ида-Вирумаа нужен спецпредставитель. По планам, этот специалист должен подчиняться региональному министру, и Мадис Каллас, министр по делам регионов, собирался ввести эту должность еще в мае. Затем обещали назначить его к середине июля. Теперь речь идет о сентябре. „Мы решили, что этот человек будет справляться с имеющимися в Ида-Вирумаа вызовами на благо местных жителей. В этом ключевая роль спецпредставителя – быть человеком в помощь и мне, и другим министрам при решении различных вопросов“, – сказал Мадис Каллас ERR.
На инфочасе 3 августа министр сообщил, что все вопросы, касающиеся обязанностей спецпредставителя урегулированы, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность.
Депутат Рийгикогу нарвитянин Евграфов: „У жителей Нарвы все равно останутся тесные связи с Россией“
Поможет ли региону это назначение? Как достичь мира и понимания между Нарвой и Северо-Востоком и остальной Эстонией? К сожалению, из-за протестных голосов, регион получил лишь три из шести возможных мест в Рийгикогу. Один из них - представитель Нарвы Алексей Евграфов, которого, в целом, поддерживает немалая часть нарвитян.
Сам Евграфов считает, что государство должно считаться с чувствами и историческим и культурным фоном жителей приграничного города, только так можно рассчитывать на спокойный диалог.
„Надо понимать, что у многих нарвитян и жителей Ида-Вирумаа есть тесные связи с Россией, где проживают или захоронены их родственники. Эту связь не разорвать, просто запретив смотреть российские телеканалы. Эта система так не работает! Слишком многое нас связывает с тем, что происходит за рекой. Однако это не значит, что все сидят и мечтают, что придет Россия и нас поработит. Поверьте мне, никто не хочет, чтобы через мост „Дружба“ приехал российский танк якобы спасать русскоязычное население“, - сказал в апреле Евграфов в веб-передаче ERR.
С прошлым покончено, какое будущее нас ждет?
В мае министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении в пользу государства участка недвижимости по ул. Йыэсуу, 175, принадлежащего Нарве. То самое место, на котором когда-то стоял танк, и куда до сих пор люди несли цветы. Со стороны нарвской управы протеста по этому поводу не последовало. Полиция сообщила, что в рамках строительства восточной границы здесь будет установлен пост наблюдения за беспилотными летательными аппаратами. Так завершилась эпоха нарвского танка.
Как бы там ни было, но демонтаж монумента заставил местное сообщество еще раз задуматься над контекстом происходящего в Эстонии, России, Украине. О том, что военные символы, когда-то означавшие для людей только скорбь и память, меняют свою окраску, когда бывший защитник своей земли становится агрессором по отношению к чужой. И все эти символы активно использует пропаганда уже совершенно в иных, захватнических целях. О том, что вместо памяти о прошлом разумнее строить демократическое будущее, в котором главная ценность - свобода. Есть ли надежда, что события, произошедшие в период от демонтажа танка до его годовщины, заставят и топ-чиновников нашего государства задуматься о том, правильные ли методы они выбирают для диалога с русскоязычными регионами? Этот вопрос пока остается открытым.
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